Сильная жара ожидается только на севере республики
В понедельник, 26 июня, Бурятию накроют дожди, ливни и грозы. В дневное время по республике – от +22 до +27, местами – от +15 до +20, а в северных районах – до +32 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с порывами до 15-19 м/с.
В Улан-Удэ временами дождь. Днём в столице – от +18 до +20. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 13-17 м/с.
В Бурятии пообещали ливни и грозы
Общество, Фото:
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