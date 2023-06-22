Победила команда Шимкинской школы-интерната
С 15 по 16 июня в Бурятии прошла республиканская спартакиада среди государственных бюджетных общеобразовательных учреждений региона. Её провели в Шимкинской школе-интернате среднего общего образования Тункинского района.
Спортивное мероприятие собрало 23 команды. Участниками спартакиады стали 273 человека. Соревнования проходили по волейболу, шашкам, спортивному ориентированию, настольному теннису и «Весёлым стартам». Отдельная спортивная программа была организована для директоров образовательных организаций: они соревновались в дартс, а также побывали с рабочим визитом в средней школе населённого пункта Ханх в Монголии.
На конкурс художественной самодеятельности все команды подготовили разнообразные художественные номера. На стадионе звучали эвенкийские, сойотские, бурятские и русские народные мелодии.
По результатам двухдневных соревнований общекомандное первое место заняли хозяева спартакиады – команда Шимкинской школы-интерната. Второе место завоевала Верхнесаянтуйская санаторная школа-интернат, Третьими были представители Закаменской специальной коррекционной школы-интерната. Четвёртое место у республиканской кадетской школы-интерната.
По отдельным видам отличились республиканский бурятский национальный лицей №1 (шашки), санаторная школа №28 («Весёлые старты»), Верхнесаянтуйская санаторная школа-интернат (волейбол). А хозяева турнира Шимкинская ШИСОО подтвердили своё первенство по теннису и спортивному ориентированию. Об этом сообщает министерство образования и науки РБ.
Образовательные учреждения Бурятии соревновались в спартакиаде
Общество, Фото:
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