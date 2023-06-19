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В Бурятии начали бесследно пропадать люди

В Бурятии начали бесследно пропадать люди
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели ищут троих мужчин и женщину в четырёх районах республики

Сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) ищут четырёх жителей республики. Ещё 20 мая в Селенгинском районе пропал 53-летний мужчина, который ушёл с лесоделяны и Загустайском лесничестве. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Спасатели обследовали уже более ста квадратных километров лесополосы, но пока безуспешно.

В первый день лета в местности Дарки в Тункинском районе потерялась сборщица дикоросов. Сотрудники БРПСС прочесали свыше 130 км² лесного массива и тоже безрезультатно, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В минувшую среду, 14 июня, у прибайкальского села Карымск бесследно исчез мужчина 1970 года рождения. Он ушёл с лесоделяны, расположенной в восьми километрах от населённого пункта, и не вернулся. В его поисках обследовали площадь в 26 км². А в пятницу 16 июня, в местности Дутулур Закаменского района пропал 59-летний местный житель.

Поиск людей продолжается. Об его ходе пообещали сообщить позже. 
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