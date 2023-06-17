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В ходе СВО погиб 41-летний контрактник из Бурятии

В ходе СВО погиб 41-летний контрактник из Бурятии
Общество, 
У Виталия Будаева остались трое детей

В ходе спецоперации погиб житель Кяхтинского района Бурятии, гвардии старший сержант Будаев Виталий Юрьевич. Его проводят в последний путь в посёлке Октябрьский, сообщается в группе «Кяхта-инфо».

Виталий Юрьевич родился 16 ноября 1981 года. Окончил девять классов Энхэ-Талинской школы. Увлекался конным спортом и вольной борьбой, был чемпионом и призёром районных и республиканских соревнований.

Срочную службу проходил в Уссурийске. После демобилизации вернулся в родное село, создал семью.

В 2005 году заключил контракт на прохождение службы в Вооружённых силах. Награждён сертификатом за участие в российско-монгольском совместном тактическом учении «Селенга-2017» и «Селенга-2019».

Виталий Юрьевич был участником СВО с первых дней. За самоотверженность, мужество и отвагу, за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, награжден медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества.

Погиб при выполнении поставленных боевых задач.

У Виталия Юрьевича остались мама, братья, сестра, супруга и трое сыновей.

Прощание состоится в посёлке Октябрьский 19 июня. 
смерть

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