В ходе СВО погиб 41-летний контрактник из Бурятии

У Виталия Будаева остались трое детей



В ходе спецоперации погиб житель Кяхтинского района Бурятии, гвардии старший сержант Будаев Виталий Юрьевич. Его проводят в последний путь в посёлке Октябрьский, сообщается в группе «Кяхта-инфо».



Виталий Юрьевич родился 16 ноября 1981 года. Окончил девять классов Энхэ-Талинской школы. Увлекался конным спортом и вольной борьбой, был чемпионом и призёром районных и республиканских соревнований.



Срочную службу проходил в Уссурийске. После демобилизации вернулся в родное село, создал семью.



В 2005 году заключил контракт на прохождение службы в Вооружённых силах. Награждён сертификатом за участие в российско-монгольском совместном тактическом учении «Селенга-2017» и «Селенга-2019».



Виталий Юрьевич был участником СВО с первых дней. За самоотверженность, мужество и отвагу, за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, награжден медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества.



Погиб при выполнении поставленных боевых задач.



У Виталия Юрьевича остались мама, братья, сестра, супруга и трое сыновей.



Прощание состоится в посёлке Октябрьский 19 июня.

