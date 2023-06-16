Парк Улан-Удэ станет «Городом праздника»

В «Юбилейном» отметят День города



17 июня в Улан-Удэ покажут праздничную программу «Мой город – город праздника» (0+), приуроченную к празднованию Дня города. Она состоится в парке «Юбилейный».



С 14:00 до 15.00 на сцене пройдут игровые развлекательные шоу: «Шоу роботов-трансформеров», «Шоу динозавров», «Шоу ходулистов», а также танцы, викторины и конкурсы со сладкими призами. С 15:00 до 18:00 здесь же проведут праздничный концерт детских творческих коллективов «С любовью к городу».



С 15:00 до 18:00 на территории парка будут организованы различные развлекательные площадки:

- Площадка «Городская песня», где жители могут послушать, либо исполнить песню под гитару;

- Станция «Аквагрим»;

- Станция «Шоу мыльных пузырей»;

- Станция «Карандашная», где каждый желающий может попробовать себя в художественном творчестве, нарисовать рисунок о городе и поучаствовать в мастер-классе.



С 18:00 до 19:00 на территории парка разместятся пять анимационных точек, включающие разнообразные игры для всей семьи (спортивные, логические, развивающие). С 18:00 до 21:00 на площадке «Лотос» пройдут танцевальные мастер-классы в разных жанрах: сальса, бачата, кизомба, а в 21:00 начнётся фестиваль латиноамериканских танцев.



С 18:00 до 19:30 на спортивной площадке пройдёт бесплатный мастер-класс по джампингу и открытые тренировки в пружинящих ботинках. С 18:30 до 20:30 на площадке у «Грин Парка» пройдёт мастер-класс по съёмке и продвижению клипов. С 19:00 до 21:00 на площадке у «Грин Парка» разместится бесплатная видеозона, делающая видеоселфи с охватом камеры на 360 градусов.



С 18:00 на площадке у старого фонтана начнётся конкурс «Вкатись в парк или Парк на колёсах», приуроченный празднованию Дня города – 2023. Победителей ждут ценные призы. С 18:00 до 18:45 на сцене пройдёт чемпионат по скоростному поеданию бууз. Победитель получит 100 замороженных бууз.



С 18:00 до 22:00 на сцене пройдёт праздничный концерт с участием Зоригто и Нонны Тогочиевых, Валико Гаспаряна, ансамбля «Верхнеудинская слобода», мужского вокального коллектива «Старики Разбойники», театра танца «Капуччино», кавер-группы «Груф тим», дефиле коллекции из войлока ручной работы дизайнера Юлии Золотоевой, театра-студии «За гранью» и других. Завершится праздничная программа в 21:45 танцевальным праздничным флешмобом.



В течение вечера аниматоры проведут с детьми игру и викторину по финансовой грамотности. Дополнят праздник фотозоны и «Мегараскраска: раскрась любимый город «Улан-Удэ», сообщает дирекция по паркам.



Возрастное ограничение: 0+.

