Косолапый живёт в заказнике «Таюрский»
Фотоловушка засняла любопытного медведя в заказнике «Таюрский», что находится в Усть-Кутском районе Иркутской области.
- В объективе фотоловушки хозяин тайги проверяет, всё ли на рабочих местах, - пошутили в областной Дирекции по особо охраняемым природным территориям.
Медведь даже заглянул в камеру, словно в дверной глазок.
В Иркутской области медведь заглянул в фотоловушку как в глазок
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