В Иркутской области медведь заглянул в фотоловушку как в глазок

Косолапый живёт в заказнике «Таюрский»



Фотоловушка засняла любопытного медведя в заказнике «Таюрский», что находится в Усть-Кутском районе Иркутской области.



- В объективе фотоловушки хозяин тайги проверяет, всё ли на рабочих местах, - пошутили в областной Дирекции по особо охраняемым природным территориям.



Медведь даже заглянул в камеру, словно в дверной глазок.



