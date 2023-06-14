Мужчину пришлось госпитализировать принудительно
В Иркутской области судебные приставы в принудительном порядке госпитализировали больного пациента с открытой формой туберкулёза.
Как рассказали в УФССП, больной упорно отказывался лечиться, тем самым представлял опасность для окружающих. Решением суда мужчине было назначено принудительное лечение на 12 месяцев. Судебный пристав-исполнитель помог госпитализировать больного, но спустя восемь месяцев в службу судебных приставов позвонили из тубдиспансера и сообщили, что пациент сбежал.
Приставы отправились на поиски пациента по месту жительства и нашли его на участке. По словам мужчины, он сбежал из больницы, чтобы посадить картошку, так как опасался, что останется без урожая на зиму.
Сотрудники службы вызвали из больницы спецтранспорт и вернули мужчину в больницу. Пока ждали транспорт, посадить картошку гражданин всё же успел.
Житель Иркутской области сбежал из тубдиспансера, чтобы сажать картошку
Общество, Фото:
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