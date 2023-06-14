Житель Иркутской области сбежал из тубдиспансера, чтобы сажать картошку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчину пришлось госпитализировать принудительно



В Иркутской области судебные приставы в принудительном порядке госпитализировали больного пациента с открытой формой туберкулёза.



Как рассказали в УФССП, больной упорно отказывался лечиться, тем самым представлял опасность для окружающих. Решением суда мужчине было назначено принудительное лечение на 12 месяцев. Судебный пристав-исполнитель помог госпитализировать больного, но спустя восемь месяцев в службу судебных приставов позвонили из тубдиспансера и сообщили, что пациент сбежал.



Приставы отправились на поиски пациента по месту жительства и нашли его на участке. По словам мужчины, он сбежал из больницы, чтобы посадить картошку, так как опасался, что останется без урожая на зиму.



Сотрудники службы вызвали из больницы спецтранспорт и вернули мужчину в больницу. Пока ждали транспорт, посадить картошку гражданин всё же успел.

