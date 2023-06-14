В Бурятии впервые пройдёт международный буддийский форум





Регистрация на форум проходит на официальном сайте http://buddha-forum.ru/, по вопросам участия в форуме можно также задать вопросы по телефону +73012211965, +73012221347.



Организаторами форума выступают Буддийская традиционная Сангха России, фонд поддержки буддийского образования и исследований и правительство Бурятии.







Первый международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» состоится в Бурятии с 17 по 19 августа. Форум соберёт лидеров международного буддийского сообщества, учёных, государственных и общественных деятелей из буддийских стран и регионов России.Целью международного буддийского форума названо «обсуждение глобальных вызовов современности и ответов, которые даёт буддизм как одна из ведущих мировых религий». Будет представлено развитие буддизма в России в целом и в Бурятии сохранение буддийской культуры, философии и практики и пр.Второй день форума пройдёт на территории Иволгинского дацана и будет посвящён изучению феномена XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова.- Первый международный буддийский форум не случайно проходит в Бурятии. Здесь начал своё развитие буддизм в России, здесь пребывает наш Великий Учитель - Пандито Хамбо Лама Даши Доржи Этигэлов. Его подвиг по сохранению своего Драгоценного Неиссякаемого Тела - огромное достижение в деле буддийской практики и пример для всех нас. Один из дней форума мы полностью посвятим Хамбо Ламе Этигэлову, обсудим учения, которые мы ежедневно получаем от него, - отметил XXIV Пандито Хамбо Лама Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев.- Бурятия выступила инициатором международного форума, поскольку обладает ценными знаниями и опытом, всей необходимой базой для глубокого обсуждения вопросов буддизма и буддологии. Мы рассчитываем, что первый международный буддийский форум в Бурятии станет ещё одной точкой притяжения всего буддийского мира. Участники форума смогут познакомиться с богатой историей буддизма России и реликвиями всего буддийского мира, которые бережно хранятся в Бурятии, - отметил глава республики Алексей Цыденов.- Мы обсуждали с главой Буддийской традиционной Сангхи России, с правительством Бурятии проведение такого форума в прошлом году, когда я приезжал в республику. Необходимость в его проведении назрела давно - мир не стоит на месте, практики буддийских священнослужителей, преподавателей и лекарей тоже. Им есть, что предложить этому миру, ведь представителями буддизма издавна создавались новые формы стихосложения, живописи, медицинские практики и учения, - отметил президент фонда поддержки буддийского образования и исследований Алексей Маслов.Для участия в форуме в Улан-Удэ приглашены государственные деятели, представители буддийской веры и научного сообщества из 14 стран, исповедующих буддизм. В их числе Монголия, Непал, Индия, Китай, Мьянма, Шри-Ланка, Вьетнам, Тайланд, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Корея, Япония, США. В форуме также примут участие представители научных, религиозных сообществ республик Калмыкия, Тыва, Алтай, Забайкальского края и Иркутской области, а также представители российского правительства.