Жителей Бурятии возмутило закрытие центра реабилитации для детей в пригороде Улан-Удэ

Большинство построек, где он располагался, оказались небезопасными



Накануне в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» появился пост, посвящённый детскому центру медицинской реабилитации в иволгинском селе Сотниково. Он известен также как РК «Здоровье». Там лечатся и восстанавливаются ребятишки с психоневрологическими и аллергическими заболеваниями, а также маленькие жители республики после курсов химиотерапии.



Однако недавно выяснилось, что центр решили закрыть.



- Было чудесное место с чистым таёжным воздухом, лечебными процедурами и неплохими домиками для проживания, где наши дети оздоравливались, лечились, заводили новые знакомства и набирались сил. А теперь его по каким-то причинам прикрыли, – говорится в посте. – Сослались на непригодность и аварийность зданий и тех самых домиков, хотя ничего критичного там не наблюдалось.



Неизвестный автор предположил, что у кого-то есть свои планы на это учреждение.



- Всё оборудование и персонал, что остался (тех, кто возмущался и был против, оперативно уволили) перенесли в центр города. Но какое может быть оздоровление в четырёх стенах? И теперь к тому же принимают не всех детей, а, видимо, только по блату, – отмечается в публикации. – Хочется, чтобы люди хотя бы знали об этом бардаке и беспределе.



Ситуацию разъяснили в Минздраве Бурятии. Там рассказали, что РК «Здоровье» располагался в бывших совминовских дачах, построенных ещё в 60-е годы и переданных в 90-е для детского здравоохранения. Состояние этих построек «не соответствует требованиям для медицинских учреждений», заявили в ведомстве.



- Из 19 строений 11 деревянных домиков, предназначенных для летнего отдыха, н отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и не подлежат эксплуатации для медицинской деятельности (лицензированию), – отметили в министерстве.



Строительно-техническое обследование, проведённое в 2021 году, показало, что эти постройки к тому же не соответствуют техническим регламентам о безопасности зданий и сооружений и о требованиях пожарной безопасности и потому подлежат сносу.



- Поэтому поставлен вопрос о целесообразности выведения коек из этих помещений, – подчеркнули в Минздраве РБ.



В ноябре родители маленьких пациентов даже направляли обращение в генеральную прокуратуру и побывали на личном приёме у и. о. прокурора Бурятии – они просили сохранить центр реабилитации в Сотниково. После проверки надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений федерального законодательства. Там пришли к выводу, что нахождение в нескольких корпусах – № 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 и 31 – небезопасно для детей.



В итоге в апреле 35 круглосуточных и 15 коек дневного стационара развернули в отремонтированном здании детской республиканской клинической больницы на улице Модогоева, 1.



- Это существенно улучшило условия для круглосуточного комфортного пребывания детей, требующих постоянного ухода и сопровождения. Стало возможным амбулаторное прохождение реабилитации. Оснащение высокотехнологичным цифровым оборудованием, полученным в рамках федеральных проектов «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» и «Детское здравоохранение», даёт возможность проводить лечебно-восстановительные мероприятия в соответствии с современными протоколами, – сообщили в министерстве.



А ещё там заявили, что при госпитализации, приёме на дневной стационар и амбулаторное восстановление приоритет отдают юным пациентам, страдающим неврологическими заболеваниями (включая ДЦП) и ребятишкам, перенёсшим тяжелые травмы и операций.



- Важно своевременно провести реабилитацию, когда восстановительные мероприятия максимально эффективны, чтобы минимизировать риски и степень инвалидизации ребёнка. В этом случае выбор в пользу комфортных и безопасных, доступных условий для таких детей очевиден, – отметили в министерстве здравоохранения и добавили, что психотерапевтическое остаётся в пригодных лицензированных помещениях на территории РК «Здоровье».

