45-летний мобилизованный из Бурятии погиб на СВО

У Евгения остались мама, две сестрёнки и племянники. Чернегова посмертно представили к ордену Мужества.



- Друзья, коллеги и близкие считали Евгения хорошим товарищем, верным другом, ценили его, уважали и доверяли. Светлая память об отважном сыне земли Тункинской навсегда останется в наших сердцах, – отметил глава района Чингис Маншеев.



В четверг, 8 июня, в Тункинском районе Бурятии проводят в последний путь 45-летнего Евгения Чернегова, чья жизнь оборвалась во время специальной военной операции. Он погиб 22 мая при выполнении боевых задач в Донецкой народной республике. Прощальный митинг пройдёт в парке культуры и отдыха в селе Кырен, сообщается в районной группе «Тунка-инфо.24/7».Евгений родился 17 ноября 1977 года и учился в Кыренской средней школе, после окончания которой поступил в среднее профессионально-техническое училище № 32 в Тунке. Затем служил в армии. Трудился в сфере жилищно-коммунального хозяйства и во вневедомственной охране и некоторое время работал в Иркутске.Вернувшись на малую родину, в Кырен, устроился в золотодобывающую компанию. В сентябре 2022-го отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.