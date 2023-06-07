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Иркутянка не смогла выиграть миллион в телешоу «Кондитер»

Иркутянка не смогла выиграть миллион в телешоу «Кондитер»
Общество, 
Завершился седьмой сезон шоу с Ренатом Агзамовым

На телеканале «Пятница!» закончился седьмой сезон самого сладкого реалити-шоу «Кондитер» (16+) с «королем тортов» и звёздным кондитером Ренатом Агзамовым. В шоу кулинары-любители и профессиональные пекари соревновались за титул лучшего кондитера страны и денежный приз — один миллион рублей.

Победителем проекта стала Диана Кинкладзе из Севастополя.

Среди главных претендентов на победу была 36-летняя Светлана Мадьярова из Иркутска. Она прошла масштабный всероссийский кастинг кондитеров, сумела покорить своим тортом Рената Агзамова и звёздное жюри и попасть в суперфинал.

Однако проявить себя на финальных испытаниях у Светланы не вышло. Девушка уступила в финале кондитеру из Севастополя.


телешоу телевидение

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