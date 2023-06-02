В Бурятии раскрыли секреты грандиозного представления к столетию республики

Зрителям покажут сказ о малой родине на огромных экранах



В Улан-Удэ вовсю готовятся к зрелищному музыкально-театрализованному представлению «Буряад улас – 100 жэл. Бурятии – 100 лет», которое состоится в субботу, 3 июня, на Центральном стадионе в Улан-Удэ. Он станет одной из главных площадок празднования 100-летия республики. Мероприятие начнётся в 16:00 и объединит более двух тысяч артистов и различных коллективов.



Посреди стадиона установят юрту высотой в 17 метров с большим 360-градусным объёмным экраном на восемь граней, который перенесёт зрителей в самый центр события. От её верхушки протянут хии морины, в общей сложности – 811 метров.



Подготовка к представлению стартовала аж в 2018 году, а к работе над постановкой приступили в 2022-ом.



- Основная суть представления «Буряад улас – 100 жэл. Бурятии – 100 лет» в том, что республике больше, чем сто лет. Мы же не 100 лет назад появились. Возраст – это не понятие месяца, года или века, а события и люди, которые сформировали нынешнюю Бурятию. Мы ведём их со времён гуннов и до сегодняшних дней и показываем их через художественно-творческое осмысление, – пояснил главный режиссёр Олег Юмов.



Особый смысл организаторы вложили и в декорации. Художник-постановщик Алексей Амбаев отметил: основная концепция – дружба народов, мирно сосуществующих на бурятской земле.



- Большая юрта в центре символизирует Бурятию, под крышей которой дружно живёт очень много людей и народов. От её центра и до края стадиона простираются флажки – лучи радости, трудолюбия и всего хорошего, что есть на земле. Эти лучи распространяются не только на территорию республики, но и уходят далеко за её пределы, потому что наши земляки живут по всему миру. На каждом сидении для зрителей будут разноцветные флажки: на синих – синие, на красных – красные и т. д. И когда зазвучит гимн Бурятии, каждому нужно помахать этим флажком, чтобы стать полноценным участником праздника, – отметил Амбаев.



По всем блокам работали отдельные команды – специально создавалась музыка, ставились хореографические номера, оформлялись объёмные декорации и сцена, шились костюмы. Актриса Бурятского драматического театра им. Хоца Намсараева, народная артистка РБ Надежда Мунконова рассказала, что сценарий готовили совместно с заслуженным работником культуры России Сергеем Добрыниным.



- В целом, концепция нашего праздника – сказ об истории Бурятии и о её месте в истории России и восточных народов в целом. Повествование начинается со времён хунну и включает этапы освоения Сибири, времена Бальжин-хатан, рождение самой республики, жизнь в Бурятии в годы Великой отечественной войны, послевоенное время и расцвет в 60-70-е годы прошлого века, – подчеркнула Надежда Мунконова.



Один блок посвятили специальной военной операции и её участникам.



- Представление завершится огромной надеждой на будущее – покажем талантливую молодёжь, благодаря которой Бурятия будет развиваться и цвести, – добавила актриса.



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