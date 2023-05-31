В день приезда Газманова автобусы и трамваи в Улан-Удэ будут ходить допоздна

Работу общественного транспорта в городе решили продлить до ночи



Бурятия в эти дни отмечает вековой юбилей – накануне, 30 мая, исполнилось ровно сто лет со дня образования Бурят-Монгольской АССР, которая в 1958-ом стала Бурятской АССР, а потом – Республикой Бурятия.



В честь круглой даты в Улан-Удэ запланировали ряд праздничных мероприятий. Они продолжатся два дня – в пятницу, 2-го и в субботу, 3-го июня. Из-за этого работу общественного транспорта решили продлить до полуночи и до 01:00 соответственно.



Так, 2-го числа по городу до 24:00 по 12 маршрутам будут курсировать 24 муниципальных автобуса – № 1 (два автобуса), № 2 (два), № 3 (три), № 10 (три), № 16 и 16К (по два), № 17 (два), № 19А (один), № 37 (два), № 46А (два), № 59 (два), № 92 (один) и № 95 (два). Кроме того, в столице республики запустят пять трамвайных вагонов – № 1, 2, 4, 7 и 8.



А в субботу на площади Советов устроят грандиозный праздничный концерт (возрастное ограничение – 0+) В этот день для жителей и гостей Улан-Удэ споёт известный российский певец и композитор, народный артист РФ Олег Газманов, который станет хедлайнером мероприятия.



Из-за этого площадь и прилегающие к ней улицы – Ленина, Сухэ-Батора и Ербанова – перекроют. Автомобили и маршрутки последуют в объезд по улицам Коммунистическая, Смолина и Борсоева.



43 автобуса – №1 (пять единиц), № 2 (две), № 3 (восемь), № 10 (пять), № 16 и 16К (четыре), № 17 (пять), № 19А (два), № 37 (три), № 46А (три), № 59 (два), № 92 (два), № 95 (три автобуса) – будут работать до 01:00. Улан-удэнцы смогут добраться домой и на трамваях: три пойдут по маршруту № 1, четыре – по второму, три – по четвёртому, два – по седьмому и столько же – по восьмому.



- На маршрутах, которые обслуживают частные перевозчики – № 2, 3, 29, 30, 95, 15, 37, 55, 59, 77, 82, 19, 33, 46, 56, 56С, 97, 97 и 40 – позднее время будут работать от 5 до 15 автобусов всего – более ста, – рассказали в пресс-службе администрации Улан-Удэ.