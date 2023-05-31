Он содержит десятки мероприятий по всем направлениям развития города
В Иркутской области утверждена дорожная карта для реализации программы социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона. Дорожная карта предусматривает реализацию мероприятий на 2023-2025 годы.
Напомним, программа социально-экономического развития Байкальска до 2040 года была утверждена распоряжением правительства Российской Федерации в декабре 2022 года.
– Дорожная карта необходима для реализации программы развития Байкальска, которое было утверждено председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в конце прошлого года. Дорожная карта включает в себя контрольные точки, сроки, источники и механизмы финансового обеспечения первоочередных мероприятий, – подчеркнул губернатор области Игорь Кобзев.
Дорожная карта содержит десятки мероприятий по всем направлениям развития города. В частности, документ предусматривает модернизацию коммунальной инфраструктуры; благоустройство общественных территорий, в том числе на промплощадке бывшего БЦБК; модернизацию улично-дорожной сети, которая предусматривает замену покрытия и проведение энергоэффективного освещения на неосвещённые улицы и проезды.
Также в дорожной карте прописаны мероприятия по строительству лыжероллерной трассы в предгорье горы Чёрная, капитальный ремонт дома культуры «Юбилейный», создание креативного кластера. Кроме того, дорожной картой предусмотрены мероприятия по модернизации текущей инфраструктуры системы сбора твёрдых коммунальных отходов и берегоукрепления Байкала. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области утверждён план программы развития Байкальска
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