Житель Бурятии перевёл мошенникам почти 4 млн

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Жертвами аферистов за последнюю неделю стали 56 жителей региона



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 26 мая 2023 года стали 823 жителя республики (+56 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 212,7 млн рублей (+16,2 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 3,9 млн рублей.



Так, жителю посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником одного из банков и пояснил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы сохранить деньги, необходимо немедленно лично оформить кредит, продиктовать номер банковской карты, перевести полученные средства на безопасный счёт.



Потерпевший, выполняя инструкции злоумышленника, оформил банковский кредит и перевёл деньги в размере 3,9 млн рублей на счёт мошенников.



- В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты, - отметили в республиканской прокуратуре.



Аферисты представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.



Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.

