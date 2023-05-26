А некоторые из них обменивались «домашкой» и контрольными по разным предметам
Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что в школьные годы большинство (79%, или трое из четырёх) жителей бурятской столицы разрешали одноклассникам списывать у них домашние задания и контрольные работы. Судя по комментариям, это было не эпизодической помощью друзьям, а значимой частью образовательного процесса. «Я делал обществознание, историю и геометрию, а взамен получал решения по алгебре, химии и физике», «Я первый списывал, а потом списывали у меня», – поделились улан-удэнцы.
Лишь 5% респондентов признались, что не делились готовой «домашкой» с другими. По их мнению, преуспевать за счёт чужого труда неэтично. А ещё у 11% (каждого девятого) об этом вообще не просили. Кто-то из них, к примеру, «был хроническим троечником».
Больше всего тех, кто охотно давал списывать одноклассникам, будучи школьниками – среди работающих горожан с высшим образованием (72%). Те, кто отказывал, чаще всего встречаются среди наших земляков младше 24 лет (9%).
Самими «нежадными» в этом плане оказались PR-менеджеры (89%), воспитатели (81%) и менеджеры по закупкам (79%). А в помощи остальным ученикам отказывали в основном нынешние программисты и экономисты (по 8%) и маркетологи (6%). О том, что у них не просили списать, чаще заявляют водители (12%), дизайнеры (10%) и продавцы (9%).
Большинство улан-удэнцев в школе давали списывать одноклассникам
Общество, Фото:
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