Выходные в Бурятии будут пасмурными

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается дождь и ветер



Синоптики опубликовали прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. Конец недели будет дождливым и ветреным. Максимальная температура воздуха составит +22 градуса, но порывы ветра достигнут 19 м/с.



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 26 мая, в республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу до умеренных. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью 0,+5, местами -2,-7, днём +11,+16, местами +4,+9.



В субботу, 27 мая, переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 13-16 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -3,-8, днём +13,+18, местами +7,+12.



В воскресенье, 28 мая, преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +4,-1, местами -2,-7, днём +17,+22, местами +10,+15.



