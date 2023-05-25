25 мая

24 мая

Популярное

Выходные в Бурятии будут пасмурными

Выходные в Бурятии будут пасмурными
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ожидается дождь и ветер

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. Конец недели будет дождливым и ветреным. Максимальная температура воздуха составит +22 градуса, но порывы ветра достигнут 19 м/с.

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 26 мая, в республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу до умеренных. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью 0,+5, местами -2,-7, днём +11,+16, местами +4,+9.

В субботу, 27 мая, переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 13-16 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -3,-8, днём +13,+18, местами +7,+12.

В воскресенье, 28 мая, преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +4,-1, местами -2,-7, днём +17,+22, местами +10,+15.

прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ озеленили сквер Пограничников
В Улан-Удэ озеленили сквер Пограничников
Общество, 25.05.2023
Там высадили около 400 зелёных насаждений
Выходные в Бурятии будут пасмурными
Выходные в Бурятии будут пасмурными
Общество, 25.05.2023
Ожидается дождь и ветер
В Бурятии выпускники этого года и прошлых лет высадили саженцы
В Бурятии выпускники этого года и прошлых лет высадили саженцы
Общество, 25.05.2023
Они облагородили территорию на улице Медиков
Апрель в Бурятии выдался не по-весеннему холодным и снежным
Апрель в Бурятии выдался не по-весеннему холодным и снежным
Общество, 25.05.2023
В некоторые дни столбик термометра в республике опускался до -29 градусов
На горячую линию по СВО в Бурятии поступило более 35 тысяч звонков
На горячую линию по СВО в Бурятии поступило более 35 тысяч звонков
Общество, 25.05.2023
Она работает в республике уже девятый месяц
Ещё два парка в столице Бурятии закроют из-за клещей
Ещё два парка в столице Бурятии закроют из-за клещей
Общество, 25.05.2023
Там проведут акарицидную обработку
В Бурятии выявили пьяных и курящих подростков
В Бурятии выявили пьяных и курящих подростков
Общество, 25.05.2023
Также были выявлены факты продажи алкоголя несовершеннолетним 
Осуждённые будут ремонтировать автомобили Бурприроднадзора
Осуждённые будут ремонтировать автомобили Бурприроднадзора
Общество, 25.05.2023
Руководители договорилось о сотрудничестве  
В Бурятии наградили школьников, потушивших пожар
В Бурятии наградили школьников, потушивших пожар
Общество, 25.05.2023
Ребят отметили за это на последнем звонке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^