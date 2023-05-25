Студент из Бурятии вошёл в топ-30 международной IT-олимпиады

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Представитель республики показал 29 результат



Студент из Бурятии Леонид Хархенов принял участие в международной олимпиаде «IT-Планета 2023» в сфере информационных технологий. Он представлял республику и Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления в направлении «Система управления базами данных PostgreSQL».



- С PostgreSQL я познакомился впервые и весьма доволен. Её легко изучать, благодаря большому количеству материала по ней. Она имеет интуитивный и понятный интерфейс. Олимпиада была хорошо организована, чувствовалась постоянная поддержка со стороны организаторов, были интересные задания, - поделился студент.



После прохождения первого теоретического тура из зарегистрированных 1619 участников ко второму практическому туру были допущены 202 участника, в числе которых был Леонид Хархенов. По итогам второго практического тура Леонид показал 29 результат. Но, к сожалению, к финалу допущены только 20 участников.



- Леонид показал себя как эрудированный, способный самообучаться студент. Подготовка шла с февраля по апрель. Мы учтём опыт этого года и будем принимать участие олимпиаде «IT-Планета» в следующем году, - отметила наставник участника, доцент кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» ВСГУТУ Венера Рабданова.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, олимпиада «IT-Планета» — это международное практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливых студентов и профессионалов ИТ сферы из России и стран СНГ. Финал олимпиады «IT-Планета» состоится 26-29 мая в городе Сочи.



