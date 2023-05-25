Представитель республики показал 29 результат
Студент из Бурятии Леонид Хархенов принял участие в международной олимпиаде «IT-Планета 2023» в сфере информационных технологий. Он представлял республику и Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления в направлении «Система управления базами данных PostgreSQL».
- С PostgreSQL я познакомился впервые и весьма доволен. Её легко изучать, благодаря большому количеству материала по ней. Она имеет интуитивный и понятный интерфейс. Олимпиада была хорошо организована, чувствовалась постоянная поддержка со стороны организаторов, были интересные задания, - поделился студент.
После прохождения первого теоретического тура из зарегистрированных 1619 участников ко второму практическому туру были допущены 202 участника, в числе которых был Леонид Хархенов. По итогам второго практического тура Леонид показал 29 результат. Но, к сожалению, к финалу допущены только 20 участников.
- Леонид показал себя как эрудированный, способный самообучаться студент. Подготовка шла с февраля по апрель. Мы учтём опыт этого года и будем принимать участие олимпиаде «IT-Планета» в следующем году, - отметила наставник участника, доцент кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» ВСГУТУ Венера Рабданова.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, олимпиада «IT-Планета» — это международное практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливых студентов и профессионалов ИТ сферы из России и стран СНГ. Финал олимпиады «IT-Планета» состоится 26-29 мая в городе Сочи.
Студент из Бурятии вошёл в топ-30 международной IT-олимпиады
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Учащиеся и их семьи примут участие в историческом квесте
Граждан проконсультируют адвокаты и нотариусы республики
Проект плана празднования собираются утвердить в июне
Представитель республики показал 29 результат
Фестиваль пройдёт в начале июля
Музеи Бурятии принимают участие в фестивале «Маёвка-2023»
Определены победители конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог»
Гран-при выиграла представительница детского сада «Чебурашка»
Эти мероприятия станут приоритетными в плане предотвращения негативного воздействия паводковых вод
Его пообещали отремонтировать и «обозначили» веточками
Деревянный мост через Кяхтинку заменят железобетонным
Фестиваль «Этим летом в Иркутске» впервые продлится три месяца
Фёдор Сигаев был представлен к званию Героя Советского Союза
В июне начнёт работу историческая фотовыставка о республике
В Улан-Удэ праздничное всенощное бдение и божественную литургию возглавил митрополит Иосиф