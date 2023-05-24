24 мая

23 мая

Популярное

В Бурятии два ребёнка из детдома вернулись к своим мамам

В Бурятии два ребёнка из детдома вернулись к своим мамам
Общество,  Фото:pixabay.com
А ещё несколько воспитанников соцучреждения наконец-то обрели семью

В мае кардинально изменилась жизнь сразу семи ребятишек из центра «Добрый», где помогают детям, оставшимся без попечения родителей. Два воспитанника вернулись домой, к своим мамам. Одна из них – девочка, оказавшаяся в соцучреждении ещё в 2018 году.

Как рассказали в Минсоцзащиты РБ, её мама находилась в местах лишения свободы, но постоянно звонила и писала детям, а после освобождения продолжила общение с ними, наладила своё финансовое положение и восстановилась в родительских правах. Повзрослевшая девочка вернулась в родной дом.

Другой воспитанник попал в центр в июне 2022-го. Его матери дали шанс и время  изменить свою жизнь. У женщины было сильное желание вернуть сына. Она постоянно навещала ребёнка, привозила ему подарки, вещи и продукты и консультировалась с психологом. А ещё излечилась от алкоголизма, устроилась на работу и нашла и обустроила жильё.

Почти год спустя мальчик с мамой воссоединились. Семья из мухоршибирского села Бом, воспитывающая четверых приёмных детей, забрала из центра «Добрый» ещё одного. А о четырёх маленьких сестрёнках из того же соцучреждения теперь будет заботиться их родная тётя, проживающая в Кяхте.

- Всего с начала года в семьи передали 11 детей: четверых – под опеку родственникам, двое вернулись родным родителям и пятеро обрели приёмные семьи, – сообщила директор центра «Добрый» Туяна Самбуева.
дети родит

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Тайбоксёр из Иркутской области стал призёром чемпионата мира
Тайбоксёр из Иркутской области стал призёром чемпионата мира
Общество, 24.05.2023
Теперь он примет участие во Всемирных играх боевых искусств
В Бурятии два ребёнка из детдома вернулись к своим мамам
В Бурятии два ребёнка из детдома вернулись к своим мамам
Общество, 24.05.2023
А ещё несколько воспитанников соцучреждения наконец-то обрели семью
Теннисистки Бурятии стали призёрами кубка ДФО
Теннисистки Бурятии стали призёрами кубка ДФО
Общество, 24.05.2023
Они заняли третье место на первом туре межрегиональных соревнований
В Бурятии состязались в «Трёх играх мужей»
В Бурятии состязались в «Трёх играх мужей»
Общество, 24.05.2023
В Закамне завершился республиканский турнир «Эрын гурбан наадан»
На 4 участках дороги Улан-Удэ – Чита стартовал дорожный ремонт
На 4 участках дороги Улан-Удэ – Чита стартовал дорожный ремонт
Общество, 24.05.2023
В Бурятии проверили ход работ в Заиграевском, Еравнинском и Хоринском районах
В Бурятии прошёл открытый борцовский чемпионат
В Бурятии прошёл открытый борцовский чемпионат
Общество, 24.05.2023
За медали боролись более 90 спортсменов республики, Иркутской области и Монголии
Из Читы в Санкт-Петербург запустят беспосадочный рейс
Из Читы в Санкт-Петербург запустят беспосадочный рейс
Общество, 24.05.2023
Полёт будет выполняться один раз в неделю
Неласковый май: Бурятию накроют дожди и мокрый снег
Неласковый май: Бурятию накроют дожди и мокрый снег
Общество, 24.05.2023
В республике резко испортится погода
Дорогу с дырами в столице Бурятии «залатали» картонкой и булыжниками
Дорогу с дырами в столице Бурятии «залатали» картонкой и булыжниками
Общество, 24.05.2023
После многомиллионного ремонта там постоянно появляются пустоты и ямы
В Бурятии на видео попало токование краснокнижной птицы
В Бурятии на видео попало токование краснокнижной птицы
Общество, 24.05.2023
Редкие кадры снял научный сотрудник нацпарка
На Центральном стадионе Бурятии появится огромная юрта с сотнями хии-моринов
На Центральном стадионе Бурятии появится огромная юрта с сотнями хии-моринов
Общество, 24.05.2023
Там устроят грандиозное представление в честь векового юбилея Бурятии
Улан-удэнцам рассказали, куда проще всего устроиться по блату
Улан-удэнцам рассказали, куда проще всего устроиться по блату
Общество, 24.05.2023
Родственные связи помогают в основном в крупных компаниях
В Бурятии сельчан три года вынуждали переплачивать за свет
В Бурятии сельчан три года вынуждали переплачивать за свет
Общество, 24.05.2023
Плату за ОДН им всё это время начисляли незаконно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^