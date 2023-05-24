В Бурятии два ребёнка из детдома вернулись к своим мамам

А ещё несколько воспитанников соцучреждения наконец-то обрели семью



В мае кардинально изменилась жизнь сразу семи ребятишек из центра «Добрый», где помогают детям, оставшимся без попечения родителей. Два воспитанника вернулись домой, к своим мамам. Одна из них – девочка, оказавшаяся в соцучреждении ещё в 2018 году.



Как рассказали в Минсоцзащиты РБ, её мама находилась в местах лишения свободы, но постоянно звонила и писала детям, а после освобождения продолжила общение с ними, наладила своё финансовое положение и восстановилась в родительских правах. Повзрослевшая девочка вернулась в родной дом.



Другой воспитанник попал в центр в июне 2022-го. Его матери дали шанс и время изменить свою жизнь. У женщины было сильное желание вернуть сына. Она постоянно навещала ребёнка, привозила ему подарки, вещи и продукты и консультировалась с психологом. А ещё излечилась от алкоголизма, устроилась на работу и нашла и обустроила жильё.



Почти год спустя мальчик с мамой воссоединились. Семья из мухоршибирского села Бом, воспитывающая четверых приёмных детей, забрала из центра «Добрый» ещё одного. А о четырёх маленьких сестрёнках из того же соцучреждения теперь будет заботиться их родная тётя, проживающая в Кяхте.



- Всего с начала года в семьи передали 11 детей: четверых – под опеку родственникам, двое вернулись родным родителям и пятеро обрели приёмные семьи, – сообщила директор центра «Добрый» Туяна Самбуева.

