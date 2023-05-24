Один из них задолжал собственной дочери более 600 тысяч рублей
Двое жителей Бурятии превратились в злостных алиментщиков. Горе-отцы не перечисляли деньги на содержание собственных детей. В итоге один из них – 38-летний улан-удэнец – задолжал более 168 тысяч рублей двухлетнему сыну, а второй, 35-летний уроженец Северобайкальска – почти 659 тысяч 11-летней дочке.
Обоих в итоге привлекли к административной ответственности в виде обязательных работ. Каждый из них 60 часов трудился на благо общества. Однако эффект это не возымело, и против мужчин возбудили уголовные дела по статье 157 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает до года исправительных либо принудительных работ, до трёх месяцев ареста или же до года лишения свободы.
Испугавшись реального срока, алиментщики погасили всю имеющуюся задолженность перед детьми. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
По словам руководителя УФССП по Бурятии Петра Ертанова, за четыре месяца 2023 года – с января по апрель – на родителей-должников составили уже 368 протоколов.
- Если после применения мер административного воздействия человек не делает никаких выводов, мы применяем 157-ую статью УК РФ. С начала года на должников возбудили 131 уголовное дело, – рассказал он.
Двое злостных алиментщиков из Бурятии погасили долг, испугавшись колонии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Саженцы высаживали по схеме «непрерывного цветения»
Его посмертно наградили двумя медалями
Асфальтобетон начнут укладывать в июне
Она стала известна только спустя полтора месяца после трагедии
Развёрнут 91 пункт проведения экзаменов
Они приедут на священное озеро уже этим летом
Строительство началось в Кяхте
Директора школы оштрафовали
Люди недовольны, что им приходится ездить с пьянью в одном микрике
Жители дома имени Эржены Будаевой обратились к и.о. прокурора Бурятии
Андрей Муравьёв рассказал, что люди при штурме вершины умирали прямо у него на глазах
Им придётся выложить штраф
Церемонию благословил редкий для центра России орёл
Теперь их будут перечислять пятого числа каждого месяца
Дамба Аюшеев получил награду в Кремле