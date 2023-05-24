24 мая

23 мая

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Двое злостных алиментщиков из Бурятии погасили долг, испугавшись колонии

Двое злостных алиментщиков из Бурятии погасили долг, испугавшись колонии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из них задолжал собственной дочери более 600 тысяч рублей

Двое жителей Бурятии превратились в злостных алиментщиков. Горе-отцы не перечисляли деньги на содержание собственных детей. В итоге один из них – 38-летний улан-удэнец – задолжал более 168 тысяч рублей двухлетнему сыну, а второй, 35-летний уроженец Северобайкальска – почти 659 тысяч 11-летней дочке.

Обоих в итоге привлекли к административной ответственности в виде обязательных работ. Каждый из них 60 часов трудился на благо общества. Однако эффект это не возымело, и против мужчин возбудили уголовные дела по статье 157 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает до года исправительных либо принудительных работ, до трёх месяцев ареста или же до года лишения свободы.

Испугавшись реального срока, алиментщики погасили всю имеющуюся задолженность перед детьми. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

По словам руководителя УФССП по Бурятии Петра Ертанова, за четыре месяца 2023 года – с января по апрель – на родителей-должников составили уже 368 протоколов.

- Если после применения мер административного воздействия человек не делает никаких выводов, мы применяем 157-ую статью УК РФ. С начала года на должников возбудили 131 уголовное дело, – рассказал он.
алименты долги деньги дети

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