В Улан-Удэ открылась юбилейная выставка об искусстве Бурятии

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Жителей Бурятии приглашают на книжную выставку «Искусство Бурятии», приуроченную к 100-летию образования республики. Выставка проходит в здании Национальной библиотеки, в зале литературы по культуре и искусству.- Новая экспозиция представляет собой уникальный каталог книг и других материалов о выдающихся деятелях культуры Бурятии, о национальных традициях и культуре бурятского народа. Все, что вы хотели узнать о достижениях национальной культуры республики от древних времен до наших дней, можно найти среди книг выставки, - сообщили в библиотеке.Выставка поможет гостям и посетителям понять, как искусство влияло на развитие культуры Бурятии и на формирование национального характера.Посетить выставку можно с 15 по 30 мая.