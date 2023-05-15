Клещи в Бурятии покусали уже более 300 человек

Их жертвами стали 104 ребёнка



Клещи продолжают атаковать жителей Бурятии. По последним данным республиканского управления Роспотребнадзора, от нападений этих насекомых пострадали уже 305 человек, 104 из которых – дети. Укусы зафиксировали в Улан-Удэ и в 16 районах республики.



Тем не менее, в этом году клещи цепляются к людям не так активно, как раньше – обращений за медицинской помощью сейчас на 27% меньше, чем в предыдущие годы.



В Бурятии проводятся и специальные акарицидные обработки. Охватить удалось уже площадь в 1025 гектаров. Это места массового отдыха, а также территории летних оздоровительных и образовательных организаций. Защиту от клещевого энцефалита получили более 68 тысяч человек, в том числе 33 с лишним тысячи детей.