Их жертвами стали 104 ребёнка
Клещи продолжают атаковать жителей Бурятии. По последним данным республиканского управления Роспотребнадзора, от нападений этих насекомых пострадали уже 305 человек, 104 из которых – дети. Укусы зафиксировали в Улан-Удэ и в 16 районах республики.
Тем не менее, в этом году клещи цепляются к людям не так активно, как раньше – обращений за медицинской помощью сейчас на 27% меньше, чем в предыдущие годы.
В Бурятии проводятся и специальные акарицидные обработки. Охватить удалось уже площадь в 1025 гектаров. Это места массового отдыха, а также территории летних оздоровительных и образовательных организаций. Защиту от клещевого энцефалита получили более 68 тысяч человек, в том числе 33 с лишним тысячи детей.
Клещи в Бурятии покусали уже более 300 человек
Общество, Фото:
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