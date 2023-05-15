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Клещи в Бурятии покусали уже более 300 человек

Клещи в Бурятии покусали уже более 300 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их жертвами стали 104 ребёнка

Клещи продолжают атаковать жителей Бурятии. По последним данным республиканского управления Роспотребнадзора, от нападений этих насекомых пострадали уже 305 человек, 104 из которых – дети. Укусы зафиксировали в Улан-Удэ и в 16 районах республики.

Тем не менее, в этом году клещи цепляются к людям не так активно, как раньше – обращений за медицинской помощью сейчас на 27% меньше, чем в предыдущие годы.

В Бурятии проводятся и специальные акарицидные обработки. Охватить удалось уже площадь в 1025 гектаров. Это места массового отдыха, а также территории летних оздоровительных и образовательных организаций. Защиту от клещевого энцефалита получили более 68 тысяч человек, в том числе 33 с лишним тысячи детей. 
клещи Роспотребнадзор

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