12 мая

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В Бурятии изменится график «байкальских» электричек

В Бурятии изменится график «байкальских» электричек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Расписание движения нескольких пригородных поездов изменится на ВСЖД в мае – июне

В связи с проведением работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры Транссибирской магистрали с 12 мая в Бурятии и Иркутской области изменяется расписание движения пригородных электропоездов.

Так, изменится расписание пригородных поездов на участке Улан-Удэ – Мысовая: поездов № 6612 Таловка – Улан-Удэ, № 6611 Улан-Удэ – Таловка с 13 мая по 17 июня по субботам, поездов № 6632 Мысовая – Улан-Удэ, № 6631 Улан-Удэ – Мысовая с 17 мая по 14 июня по средам. Отправляться и прибывать они будут на 48 минут позже.

Пригородный поезд № 6329 Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный с 12 мая по 16 июня по пятницам будет отправляться и прибывать на 10 минут позже обычного расписания.

С 15 мая по 18 июня пригородный поезд № 6320 по средам, четвергам, субботам, воскресеньям будет следовать по маршруту Иркутск-Сортировочный – Глубокая, по понедельникам, вторникам, пятницам – по маршруту Иркутск-Сортировочный – Подкаменная, пригородный поезд № 6323 по средам, четвергам, субботам, воскресеньям будет следовать по маршруту Глубокая – Иркутск-Сортировочный, по понедельникам, вторникам, пятницам – по маршруту Подкаменная – Иркутск-Сортировочный. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Бурятия Иркутская область железная дорога пригородные перевозки поезд расписание

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