Жителям Бурятии предлагают рассказать об учителя-героях

В преддверии праздника Победы и в честь Года педагога и наставника в России сейчас проходит акция #Учительгерой. Желающим принять участие в акции нужно написать рассказ об учителе, который героически проявил себя во время Великой Отечественной войны.
- Это могут быть как лично ваши учителя, так и герои вашей школы, города и так далее. Историю нужно разместить в социальных сетях с хэштегами #УчительГерой #ГодПедагогаНаставника #ГПН_2023. Также нужно приложить фото учителя, - рассказали в министерстве образования и науки Бурятии.
Лучшие рассказы будут размещены в официальных аккаунтах «Педагог и наставник» в социальной сети «ВК» и мессенджере Telegram. Самые интересные истории мужества и отваги учителей можно прислать на нашу почту: [email protected]
- Это могут быть как лично ваши учителя, так и герои вашей школы, города и так далее. Историю нужно разместить в социальных сетях с хэштегами #УчительГерой #ГодПедагогаНаставника #ГПН_2023. Также нужно приложить фото учителя, - рассказали в министерстве образования и науки Бурятии.
Лучшие рассказы будут размещены в официальных аккаунтах «Педагог и наставник» в социальной сети «ВК» и мессенджере Telegram. Самые интересные истории мужества и отваги учителей можно прислать на нашу почту: [email protected]
Возрастное ограничение 6+