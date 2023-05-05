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Жителям Бурятии предлагают рассказать об учителя-героях

Жителям Бурятии предлагают рассказать об учителя-героях
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В стране проходит акция #Учительгерой 

 В преддверии праздника Победы и в честь Года педагога и наставника в России сейчас проходит акция #Учительгерой. Желающим принять участие в акции нужно написать рассказ об учителе, который героически проявил себя во время Великой Отечественной войны.

- Это могут быть как лично ваши учителя, так и герои вашей школы, города и так далее. Историю нужно разместить в социальных сетях с хэштегами #УчительГерой #ГодПедагогаНаставника #ГПН_2023. Также нужно приложить фото учителя, - рассказали в министерстве образования и науки Бурятии.

Лучшие рассказы будут размещены в официальных аккаунтах «Педагог и наставник» в социальной сети «ВК» и мессенджере Telegram. Самые интересные истории мужества и отваги учителей можно прислать на нашу почту: [email protected]
 

Возрастное ограничение 6+ 

День Победы учителя Великая Отечественная 9 мая

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