В Бурятии клещи покусали порядка 50 детей

Об этом сообщил главный санитарный врач Сергей Ханхареев



По последним данным, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились более 100 человек. Почти половина укушенных – это дети. Об этом сообщил главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.



- Впереди у нас продолжительные выходные, многие поедут на природу и на дачи. Для того, чтобы провести это время хорошо, рекомендуем помнить о простых, но важных мерах профилактики: использовать репелленты, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры. Это поможет предотвратить нежелательные последствия и защитить себя и своих близких, - обратился Ханхареев к жителям.



Он также призвал всех пройти вакцинацию от клещевого энцефалита и тем самым обезопасить себя.



В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в районные больницы, жителям Улан-Удэ – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Пирогова, 9а.





