В Бурятии помолятся богине Янжиме

Большой молебен состоится в Баргузинском районе



14 мая в Баргузинском районе Бурятии пройдёт традиционный молебен в честь проявления богини Янжимы. Он состоится в Баргузинском дацане, у лика богини Янжимы. Молебен проведут ширээтэ-ламы всех дацанов во главе с Дид Хамбо-ламой Буддийской традиционной Сангхи России Дагбой Очировым.



В 11:00 начнётся молебен у лика богини Янжимы. В 13:00 в Цогчен дугане проведут обряды «Сэржэм» и «Далга».



Как сообщили в Баргузинском дацане, на ежегодный большой молебен приглашаются все желающие.

