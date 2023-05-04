В Иркутске впервые организуют тифлокомментирование спектаклей

Нововведение в драмтеатре имени Охлопкова станет первым в регионе
Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова первым в Иркутской области будет проводить спектакли в сопровождении тифлокомментирования – лаконичного описания происходящего на сцене для незрячих людей. Драмтеатр вошёл в двадцатку победителей грантового конкурса наряду с Большим театром России и Московским государственным театром «Современник». На конкурс было подано 153 заявки из 62 городов страны. Он проводился в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд».
– Наш театр стал победителем сразу в двух номинациях – «Старт» и «Оборудование». С его помощью будет оплачена работа специалиста по тифлокомментированию спектаклей и приобретение билетов для слабовидящих людей, на это предоставлено 250 тысяч рублей. Также театр получит специализированное оборудование для проведения тифлокомментария в «живом режиме». На каждом спектакле, который подготовят для показа незрячим зрителям, специалист будет работать «здесь и сейчас», а зрители услышат его в наушниках. Важно это потому, что театр – дело живое, и просто включить подготовленную запись невозможно, – пояснила начальник проектно-грантового отдела театра Елена Доронова.
Сопровождение тифлокомментарием организуют на двух спектаклях: по пьесе Владимира Гуркина и по произведению Александра Островского. Они созданы главным режиссёром театра Станиславом Мальцевым. Постановки выбраны по результатам опроса пользователей библиотеки для слепых и членов региональной организации всероссийского общества слепых. На каждый будут бронировать около десяти мест для людей с нарушениями зрения.
По условиям предоставления гранта над адаптацией спектаклей и ведением тифлокомментирования должен работать специалист, который прошёл профессиональную подготовку в институте реабилитации всероссийского общества слепых «Реакомп». Планируется, что с иркутским драмтеатром будет сотрудничать режиссёр-документалист Мария Кельчевская, которая уже прошла специальное обучение.
Проект рассчитан на театральный сезон 2023-24 года. Помощь в приглашении зрителей окажут Иркутская региональная общественная организация всероссийского общества слепых, Иркутская областная специальная библиотека для слепых и школа-интернат №8 для детей с нарушениями зрения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутске впервые организуют тифлокомментирование спектаклей
Общество, Фото:
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