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Улан-Удэ примет межрегиональный съезд учителей бурятского языка и литературы

Улан-Удэ примет межрегиональный съезд учителей бурятского языка и литературы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столицу республики съедутся педагоги Бурятии, Иркутской области и Забайкалья

С 11 по 12 мая в Улан-Удэ пройдёт II межрегиональный съезд учителей бурятского языка и литературы. Он состоится в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова и на базе образовательных учреждений города.

Съезд станет площадкой встречи учителей бурятского языка и литературы и иных педагогических работников всех уровней общего образования, педагогов дополнительного образования, представителей общественности, преподавателей высшей школы и системы дополнительного профессионального образования, руководителей образовательных организаций, управлений образованием, муниципальных образований Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.

В первый день участников съезда ожидает выставка книг и презентация лучших педагогических практик. Также съезд рассмотрит следующие вопросы:
1. О состоянии, основных проблемах и качестве преподавания бурятского языка и литературы в школах Байкальского региона. Об исполнении трёхстороннего соглашения по бурятскому языку между министерствами образования и науки Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и развитию единого образовательного пространства бурятского языка в Байкальском регионе;
2. Проект концепции преподавания бурятского языка и литературы как ориентир повышения качества преподавания бурятского языка;
3. О создании межрегионального научно-методического совета по бурятскому языку и литературе;
4. Об учреждении периодического научно-методического журнала «Преподавание родных языков».

Во второй день все участники ознакомятся с опытом других коллег в профессиональном и педагогическом мастерстве.

- Также в рамках съезда состоятся мероприятия на базе образовательных учреждений города Улан-Удэ: детский сад №52, республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1, Бурятский республиканский педагогический колледж, Бурятский республиканский институт образовательной политики, Бурятская гимназия №29, школа №8 города Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.
Бурятия бурятский язык образование школа съезд педагоги Иркутская область Забайкальский край Улан-Удэ

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