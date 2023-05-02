В Бурятии похоронили погибшего на СВО многодетного отца

Его посмертно наградили орденом Мужества



В понедельник, 1 мая, в Иволгинском районе Бурятии проводили в последний путь 50-летнего Владимира Хагая, чья жизнь оборвалась в ходе специальной военной операции. Траурная церемония прошла у здания районной администрации.



Владимир Сен-Ченович родился 15 июля 1972 года в Ташкенской области Узбекской ССР. Он окончил 9 классов Ташкенской школы. В 2010-ом приехал в Бурятию заниматься сельским хозяйством. В 2012-ом женился.



В феврале 2023-го Хагай подписал контакт и отправился в зону СВО. Он погиб 18 апреля при выполнении воинского долга. Владимира посмертно наградили орденом Мужества. У него остались жена и трое сыновей.



- Светлая память о Владимире Сен-Ченовиче как о верном товарище, любящем сыне, муже и отце, доблестном воине и самоотверженном защитнике отчизны навсегда останется в наших сердцах, – сообщается в группе «Иволга-инфо.24/7 ».