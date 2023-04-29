Мужчина напал на 60-летнюю сестру во время ссоры
Вечером 26 апреля в заброшенном здании котельной в селе Подлопатки Мухоршибирского района обнаружено связанное верёвкой и проводом тело 60-летней женщины с признаками насильственной смерти.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
- Женщина проживала в селе с братом и его сожительницей. В их доме в ходе осмотра найдены фрагменты провода и верёвки, схожих с теми, которыми была связана потерпевшая. Также обнаружены пятна крови и следы борьбы. В ходе проведённого допроса брат женщины признался в причастности к её убийству и дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
По данным следствия, вечером 25 апреля обвиняемый дома после употребления спиртных напитков поссорился с сестрой, напал на неё, сжал шею рукой и задушил. Затем он при помощи проводов и верёвки связал тело потерпевшей, уложил в тележку и вместе с сожительницей отвёз к зданию заброшенной котельной, где оставил с целью сокрытия.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, - заключили в следственном управлении.
Житель Бурятии убил сестру
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