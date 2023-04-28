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В начале мая в Иркутске ограничат продажу алкоголя

В начале мая в Иркутске ограничат продажу алкоголя
Общество,  Фото:pixabay.com
Запрет будет действовать вокруг мест проведения культурно-массовых мероприятий

В Иркутске с 1 по 9 мая ограничат продажу алкогольной продукции в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в радиусе 100 метров от них.

9 мая запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 в сквере имени Кирова, на бульваре Гагарина, площади у памятника Александру III, острове Юность, улице Нижняя Набережная, площади имени графа Сперанского.

Как сообщает администрация Иркутска, график ограничений в период праздников следующий:
1 мая с 22:00 до 23:00, сквер у мемориала «Вечный огонь Славы», ул. Нижняя Набережная (в районе памятника А.П. Белобородову);
2 мая с 15:00 до 17:00, бульвар Гагарина;
3 мая с 19:00 до 21:00, проспект Маршала Жукова, 1;
4 мая с 16:00 до 18:00, сквер «Молния», ул. Помяловского, 28;
4 мая с 11:00 до 12:00, ул. Байкальская, 202а;
4 мая с 12:00 до 13:00, тополиная аллея на ул. Байкальская, 121;
4 мая с 14:00 до 16:00, роща «Звёздочка»;
5 мая с 12:00 до 14:00, Иркутский ипподром, ул. Култукская, 107;
5 мая с 12:00 до 13:00, деловой район «Иркутск-Сити», ул. Октябрьской революции, 1;
5 мая с 16:00 до 18:00, центральная площадь Академгородка;
5 мая с 16:30 до 18:30, роща «Берёзка», ул. Баумана, 232;
5 мая с 17:00 до 19:00, площадь ТЦ «Снегирь», ул. Улан-Баторская, 16;
6 мая с 13:00 до 15:00, ул. Аэрофлотская, 7;
6 мая с 13:00 до 15:00, мкр. Топкинский, общественная территория «Куб»;
6 мая с 13:00 до 16:00, площадь Декабристов;
6 мая с 14:00 до 16:00, мкр. Берёзовый, 90;
6 мая с 13:00 до 15:00, сквер имени «75-летия Победы», бульвар Рябикова, 2б;
6 мая с 15:00 до 17:00, предместье Радищева, ул. Радищева, 186;
7 мая с 11:30 до 14:00, роща «Синюшина гора», бульвар Рябикова, 32г;
7 мая с 12:00 до 14:00, в районе стадиона школы № 5, ул. Академическая, 5;
7 мая с 15:00 до 17:00, бульвар Гагарина;
7 мая с 16:00 до 18:00, проспект Маршала Жукова, 11 (лиственничная аллея на территории ТОС «Дом №11 – Солнечный»);
8 мая с 10:00 до 12:00, мкр. Зелёный, 42, памятник «Катюша»;
8 мая с 11:30 до 13:30, ул. Баумана, 214/1;
8 мая с 12:00 до 14:00, площадь перед Иркутским городским театром народной драмы, ул. Мухиной, 13а;
8 мая с 15:00 до 17:00, ул. Трилиссера, 115 (в районе детской площадки);
8 мая с 13:30 до 17:00, мемориал «Вечный огонь»;
8 мая с 16:00 до 18:00, ул. Сурнова, 30/9, ЖК «Видный»;
8 мая с 17:00 до 19:00, сквер А.П. Чехова, ул. Чехова, 3а;
9 мая с 12:00 до 14:00, ул. Шахтёрская, 1;
9 мая с 15:00 до 17:00, сквер Иркутского драматического театра имени Н.П. Охлопкова, ул. Карла Маркса, 14;
9 мая с 9:00 до 11:00, площадь у памятника герою ВОВ на алее Славы, мкр. Лесной, ул. Губернаторская, 4;
9 мая с 12:00 до 14:00, ул. Байкальская, 203;
9 мая с 13:30 до 15:30, мкр. Университетский, 41а (сквер у фонтана);
9 мая с 15:00 до 17:00, ул. Байкальская, 270;
9 мая с 16:00 до 18:00, ул. Чапаева, 109;
9 мая с 15:00 до 17:00, памятник маршалу Жукову;
9 мая с 11:30 до 13:30, дворовая территория по ул. Баумана, 214/1/2/3/6;
9 мая с 10:00 до 12:00, площадь у Локомотивного депо, ул. Академика Образцова, 30;
9 мая с 10:00 до 12:00, от спортивно-оздоровительного центра «Иркут-Зенит» до ул. Авиастроителей, 4а;
9 мая с 11:00 до 14:00, площадь у мемориала воинской славы погибших героев-заводчан в годы ВОВ, ул. Новаторов, 3;
9 мая с 11:00 до 13:00, территория рынка у ТЦ «ЕвроПарк», ул. Розы Люксембург, 215 в;
9 мая с 14:00 до 16:00, посёлок Горького, ул. Весёлая, 1 (детская площадка);
9 мая с 16:30 до 18:30, дворовая территория по ул. Баумана, 231/1 – 233/2;
9 мая с 17:00 до 19:00, сквер у КДЦ «Россия», ул. Севастопольская, 216а;
9 мая с 17:30 до 19:30, станция Батарейная, ул. Центральная, 17;
9 мая с 13:30 до 15:30, сквер «У фонтана», мкр. Университетский, 16а;
9 мая с 15:00 до 17:00, Аллея памяти, мкр. Лесной, ул. Губернаторская, 5а;
9 мая с 15:00 до 17:00, концертная площадка на ул. Баррикад, 54б;
9 мая с 12:00 до 14:00, ул. Карпинская, 125;
9 мая с 15:00 до 17:00, бульвар Постышева.
алкоголь Иркутск запрет на продажу спиртных напитков

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