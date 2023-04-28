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В Улан-Удэ определят «Наследников Победы»

В Улан-Удэ определят «Наследников Победы»
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице Бурятии проведут творческий фестиваль-конкурс

С 3 по 4 мая в Улан-Удэ пройдёт открытый творческий фестиваль-конкурс «Наследники Победы». К участию допускаются дети в возрасте от 4 до 15 лет и взрослые от 16 и более лет.

Фестиваль проведут в семи номинациях:
- «Вокал» (эстрадный, народный, классический, авторская песня);
- «Инструментальное исполнение» (игра на музыкальных инструментах, оркестр);
- «Хореография» (танец эстрадный, народный и т.д.);
- «Разговорный жанр» (художественное слово (стих, проза), литературный монтаж, и т.д.);
- «Оригинальный жанр» (пантомима, цирковое искусство, акробатика и т.д.);
- «Театральное искусство» (академическое, народное, современное направление (в том числе, фольклор и этнография), драматический, музыкальный, кукольный (без использования штакетного оборудования);
- «Изобразительное искусство» (рисунок).

Заявку необходимо подать до 1 мая по электронному адресу: [email protected] Отборочный тур детской возрастной категории состоится 3 мая в Улан-Удэнском центре культуры ВСЖД. Отборочный тур возрастной категории от 16 и старше пройдёт 4 мая там же. В этот же день будут проведены гала-концерт и награждение. Победители и призёры примут участие в митинге и праздничном концерте Улан- Удэнского центра культуры ВСЖД 5 мая, говорится в положении о фестивале.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия Улан-Удэ фестиваль конкурс

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