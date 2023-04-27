27 апреля

26 апреля

Популярное

Жительница Бурятии лишилась автомобиля из-за пьяной езды

Жительница Бурятии лишилась автомобиля из-за пьяной езды
Общество,  Фото:pixabay.com
Она села пьяной за руль спустя месяц после лишения прав

Жительница Еравнинского района Бурятии вынуждена будет расстаться со своим автомобилем. Авто конфискуют по решению суда.

Женщина попалась на повторной пьяной езде.

- В судебном заседании установлено, что ранее, в ноябре 2022 года, женщина привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Она лишена права управления транспортными средствами. Несмотря на это, спустя месяц, после употребления спиртного она вновь села за руль автомобиля. Вскоре была остановлена сотрудниками полиции, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Суд признал её виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения, лицом, подвергнутым административному наказанию за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Женщине назначено 160 часов обязательных работ, также лишена водительских прав на два года. На основании решения суда автомобиль осуждённой конфискован.

Приговор вступил в законную силу.

В июле 2022 года в России вступили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие конфискацию автомобилей у злостных нарушителей. Теперь водители, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, если до этого они уже привлекались по подобной статье, рискуют остаться без своего транспорта. Автомобили (это также распространяется на мотоциклы и пр.) изымают по решению суда, а затем продают на торгах; доход идёт в пользу государства.


водители алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии лишилась автомобиля из-за пьяной езды
Жительница Бурятии лишилась автомобиля из-за пьяной езды
Общество, 27.04.2023
Она села пьяной за руль спустя месяц после лишения прав
На сельском кладбище в Бурятии устроили свалку
На сельском кладбище в Бурятии устроили свалку
Общество, 27.04.2023
Местные жители побросали мусор прямо возле баков

Ещё двое участников СВО из Бурятии вернулись из плена на Украине
Ещё двое участников СВО из Бурятии вернулись из плена на Украине
Общество, 27.04.2023
Там им грозила смертельная опасность, отмечают в Минобороны
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыт из-за непогоды
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыт из-за непогоды
Общество, 27.04.2023
В воздушной гавани расчищают полосы 
В Улан-Удэ осуждённые поставили спектакль о войне
В Улан-Удэ осуждённые поставили спектакль о войне
Общество, 27.04.2023
Постановку оценили профессиональные актёры 
В районе Бурятии выберут самую чистую улицу
В районе Бурятии выберут самую чистую улицу
Общество, 27.04.2023
Конкурс проведут среди сельских поселений Хоринского района
В Бурятии отметят праздник бега
В Бурятии отметят праздник бега
Общество, 27.04.2023
Он состоится 28 и 29 апреля
В Улан-Удэ займутся плоггингом
В Улан-Удэ займутся плоггингом
Общество, 26.04.2023
Горожане соберут мусор во время пробежки
В Бурятии стартует челлендж «PRO100читаюмоюБурятию»
В Бурятии стартует челлендж «PRO100читаюмоюБурятию»
Общество, 26.04.2023
Участвовать могут представители вузов и ссузов республики
В Бурятии состоится танцевальный марафон
В Бурятии состоится танцевальный марафон
Общество, 26.04.2023
В Селенгинском районе поведут фестиваль-конкурс хореографии
В Улан-Удэ развернётся международный фестиваль КВН
В Улан-Удэ развернётся международный фестиваль КВН
Общество, 26.04.2023
На него приедет команда из Монголии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^