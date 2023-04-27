Жительница Бурятии лишилась автомобиля из-за пьяной езды

Она села пьяной за руль спустя месяц после лишения прав



Жительница Еравнинского района Бурятии вынуждена будет расстаться со своим автомобилем. Авто конфискуют по решению суда.



Женщина попалась на повторной пьяной езде.



- В судебном заседании установлено, что ранее, в ноябре 2022 года, женщина привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Она лишена права управления транспортными средствами. Несмотря на это, спустя месяц, после употребления спиртного она вновь села за руль автомобиля. Вскоре была остановлена сотрудниками полиции, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Суд признал её виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения, лицом, подвергнутым административному наказанию за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Женщине назначено 160 часов обязательных работ, также лишена водительских прав на два года. На основании решения суда автомобиль осуждённой конфискован.



Приговор вступил в законную силу.



В июле 2022 года в России вступили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие конфискацию автомобилей у злостных нарушителей. Теперь водители, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, если до этого они уже привлекались по подобной статье, рискуют остаться без своего транспорта. Автомобили (это также распространяется на мотоциклы и пр.) изымают по решению суда, а затем продают на торгах; доход идёт в пользу государства.





