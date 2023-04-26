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У жителя Иркутской области конфисковали пикап за пьяную езду

У жителя Иркутской области конфисковали пикап за пьяную езду
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина любил ездить в нетрезвом виде

В августе 2022 года в Иркутской области сотрудники ДПС остановили водителя пикапа Nissan Navara для проверки документов. За рулём находился 41-летний житель Тайшетского района. Мужчина был пьян, а от прохождения медицинского освидетельствование он отказался.

Выяснилось, что нарушитель в октябре 2021 года был привлечён к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, но это не помешало ему вновь сесть за руль пьяным.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В марте мужчине вынесен приговор. Суд назначил 400 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на два года шесть месяцев.

Кроме того, автомобиль по решению суда конфискован в доход государства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



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