«Расслабляться не время»: За жителей Бурятии вплотную возьмутся на майских праздниках

В Бурятии действует оперативный штаб по тушению лесных и ландшафтных пожаров. Он координирует работу по предотвращению таких возгораний. В преддверии майских праздников её решили усилить.



Зампред правительства республики по вопросам безопасности Пётр Мордовской призвал глав районов и сельских поселений уделить особое внимание профилактическим мероприятиям и оперативному реагированию на пожары. По его словам, бесконтрольное сжигание травы в республике продолжается.



- Не прошу, а требую – усильте бдительность, максимально оперативно реагируйте на палы и возгорания. Также прошу усилить профилактику с местными жителями. Расслабляться сейчас не время, – отметил Пётр Мордовской.



На заседании штаба стало известно, что скоро Россельхознадзор начнёт проверять, соблюдают ли сельхозпроизводители требования законодательства на сельскохозяйственных землях и животноводческих стоянках, в частности – убирают ли там сухую траву.

