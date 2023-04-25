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«Расслабляться не время»: За жителей Бурятии вплотную возьмутся на майских праздниках

«Расслабляться не время»: За жителей Бурятии вплотную возьмутся на майских праздниках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике усилят контроль за обстановкой в лесах

В Бурятии действует оперативный штаб по тушению лесных и ландшафтных пожаров. Он координирует работу по предотвращению таких возгораний. В преддверии майских праздников её решили усилить.

Зампред правительства республики по вопросам безопасности Пётр Мордовской призвал глав районов и сельских поселений уделить особое внимание профилактическим мероприятиям и оперативному реагированию на пожары. По его словам, бесконтрольное сжигание травы в республике продолжается.

- Не прошу, а требую – усильте бдительность, максимально оперативно реагируйте на палы и возгорания. Также прошу усилить профилактику с местными жителями. Расслабляться сейчас не время, – отметил Пётр Мордовской.

На заседании штаба стало известно, что скоро Россельхознадзор начнёт проверять, соблюдают ли сельхозпроизводители требования законодательства на сельскохозяйственных землях и животноводческих стоянках, в частности – убирают ли там сухую траву.
лесные пожары безопасность палы

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