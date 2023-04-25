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В Улан-Удэ потушили условный пожар

В Улан-Удэ потушили условный пожар
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В МЧС прошли учения

В понедельник, 24 апреля, в районе станции Дивизионная в Улан-Удэ прошло пожарно-тактическое учение.

По замыслу учения, в результате неосторожного обращения с огнём загорелась лесная подстилка, пламя быстро распространилось по лесу. Возникла угроза перехода огня на жилые строения.

Диспетчер пункта пожарной связи получил сообщение о возгорании от местного жителя, на место направлены расчёты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, манёвренные группы, работники лесничества и ведомственная пожарная охрана. Для прокладки минерализованной полосы вокруг всей площади лесного пожара прибыл трактор городского лесничества.


- Из практики тушения лесных пожаров видно, что наиболее неблагоприятным, с точки зрения возникновения, развития и тушения пожара, будет возникновение его в густом лесу. Для людей в населённом пункте возникает угроза сильного задымления продуктами горения и воздействия высоких температур, - рассказал начальник отделения организации подготовки и пожарно-спасательного спорта ГУ МЧС России по Бурятии Алексей Красинский.

Пожарно-тактические учения и занятия проводятся регулярно на различных объектах с массовым пребыванием людей в течение всего года.

пожар учения МЧС

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