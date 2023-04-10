Теннисист из Бурятии выиграл путёвку в финал первенства России

Общество, Фото: паблик «Настольный теннис Бурятии»

Спортсмены республики завоевали награды первенства ДФО



7 апреля в Агинском Бурятском округе завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису до 13 лет. В соревнованиях приняли участие более ста детей из Хабаровского, Приморского и Забайкальского краёв, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей, Бурятии и Якутия.



Успешно выступили на турнире спортсмены из Бурятии. Так, победителем в личном зачёте стал Сергей П. Таким образом он завоевал путёвку на первенство России. Таисия Б. и Валерия К. стали бронзовыми призёрами у девочек в личном зачёте.



Золотые медали выиграли в смешанном парном разряде Сергей П. и Таисия Б. В женском парном разряде победителями стали пара: Таисия Б. и Валерия К. Бронзовую медаль завоевала ещё одна представительница Бурятии – Снежана К. в паре с Дарьей Г. (Забайкальский край).



В мужском парном разряде обладателями серебряных медалей стали Сергей П. и Бэлигто Ц. Об этом сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии».



