В Улан-Удэ прошла встреча опекунами

Общество, Фото: прокуратура РБ

Представители прокуратуры Советского района провели просветительское мероприятие с опекунами несовершеннолетних



Работники прокуратуры совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних администрации Советского района провели встречу с опекунами несовершеннолетних с целью оказания им правовой помощи.



- До присутствующих доведена информация о порядке предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям, обсуждены вопросы проведения диспансеризации опекаемых несовершеннолетних, а также возможности получения подопечными дополнительного профессионального образования, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



По окончанию встречи прокурор района принял письменные обращения граждан о постановке на учёт нуждающихся в жилых помещениях, выплате пособий на детей от 8 до 17 лет. По заявлениям проводятся проверки.

