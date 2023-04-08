Представители прокуратуры Советского района провели просветительское мероприятие с опекунами несовершеннолетних
Работники прокуратуры совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних администрации Советского района провели встречу с опекунами несовершеннолетних с целью оказания им правовой помощи.
- До присутствующих доведена информация о порядке предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям, обсуждены вопросы проведения диспансеризации опекаемых несовершеннолетних, а также возможности получения подопечными дополнительного профессионального образования, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По окончанию встречи прокурор района принял письменные обращения граждан о постановке на учёт нуждающихся в жилых помещениях, выплате пособий на детей от 8 до 17 лет. По заявлениям проводятся проверки.
В Улан-Удэ прошла встреча опекунами
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