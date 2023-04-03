В копилке у спортсменов – две серебряные награды
С 27 марта по 3 апреля в Туле проходило первенство России по пауэрлифтингу в классическом троеборье среди юниоров и юниорок 19-23 лет, юношей и девушек 14-18 лет. Соревнования собрали 322 спортсмена из 56 регионов.
В турнире приняли участие пауэрлифтеры из Бурятии. У юниоров Илья Мошкин стал серебряным призёром первенства в весовой категории 105 кг, набрав 785 кг в сумме троеборья (292,5+202,5+290). Тренирует спортсмена Владимир Колмаков.
У юниорок Елена Былкова также стала обладательницей «серебра». Она заняла второе место в весовой категории 69 кг, набрав 417, 5 кг в сумме троеборья. Спортсменку также тренирует Владимир Колмаков.
Пауэрлифтеры Бурятии выиграли медали первенства России
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