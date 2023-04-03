03 апреля

02 апреля

Популярное

Борцы Бурятии выиграли 9 медалей первенства ДФО

Борцы Бурятии выиграли 9 медалей первенства ДФО
Общество,  Фото:скриншот
Соревнования проходили в Якутии

С 1 по 2 апреля в Якутске прошло первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди молодёжи до 24 лет. Сборная Бурятии завоевала на состязаниях девять медалей.

Как сообщает паблик «Борцы Бурятии», победителями и призёрами турнира стали следующие спортсмены республики:

Весовая категория 61 кг
Третье место - Цыренжапов Дамдин

Весовая категория 65 кг
Первое место - Баршуев Борис

Весовая категория 70 кг
Второе место - Упхоев Игорь
Третье место - Жыгзымаев Саян

Весовая категория 74 кг
Третье место - Жамсуев Бургэд

Весовая категория 79 кг
Третье место - Бодиев Тумэн

Весовая категория 86 кг
Первое место - Судаков Максим
Второе место - Шадапов Буянто

Весовая категория 125 кг
Второе место - Бакшеев Амгалан
Бурятия первенство ДФО вольная борьба спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Чемпионом по разбиванию костей стал представитель Агинского округа
Чемпионом по разбиванию костей стал представитель Агинского округа
Общество, 03.04.2023
В Бурятии завершился фестиваль «Алтан Мундарга»
В Бурятии все контактные с больными корью взяты под наблюдение
В Бурятии все контактные с больными корью взяты под наблюдение
Общество, 03.04.2023
О ситуации рассказали в управлении Роспотребнадзора
В Забайкалье открыли пункт пропуска на границе с Китаем
В Забайкалье открыли пункт пропуска на границе с Китаем
Общество, 03.04.2023
ДАПП Староцурухайтуйский с 1 апреля заработал в полном режиме
В Бурятии определили чемпиона по «Бухэ Барилдану»
В Бурятии определили чемпиона по «Бухэ Барилдану»
Общество, 03.04.2023
Им стал спортсмен, представляющий Иволгинский дацан
Борцы Бурятии выиграли 9 медалей первенства ДФО
Борцы Бурятии выиграли 9 медалей первенства ДФО
Общество, 03.04.2023
Соревнования проходили в Якутии
Пауэрлифтеры Бурятии выиграли медали первенства России
Пауэрлифтеры Бурятии выиграли медали первенства России
Общество, 03.04.2023
В копилке у спортсменов – две серебряные награды
В Бурятии завершилась «Студенческая весна»
В Бурятии завершилась «Студенческая весна»
Общество, 03.04.2023
Теперь сборная команда республики примет участие во всероссийском этапе фестиваля
В Бурятии завершился международный конкурс балетмейстеров
В Бурятии завершился международный конкурс балетмейстеров
Общество, 03.04.2023
Гран-при выиграла преподавательница колледжа искусств
Борицы Бурятии завоевали медали первенства России
Борицы Бурятии завоевали медали первенства России
Общество, 03.04.2023
В копилке сборной: «золото» и «бронза»
Рыболов из Бурятии стал призёром кубка России
Рыболов из Бурятии стал призёром кубка России
Общество, 03.04.2023
Также он выполнил норматив мастера спорта
В Бурятии потеплеет до +12 градусов
В Бурятии потеплеет до +12 градусов
Общество, 03.04.2023
Местами ожидается снег
В Улан-Удэ водитель ваккумки попался на нехорошем поступке
В Улан-Удэ водитель ваккумки попался на нехорошем поступке
Общество, 03.04.2023
Он слил нечистоты прямо возле жилых домов
В райцентре в Бурятии построили школу искусств за 118 млн
В райцентре в Бурятии построили школу искусств за 118 млн
Общество, 03.04.2023
Новое здание больше старого помещения почти в 10 раз

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^