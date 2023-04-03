Соревнования проходили в Якутии
С 1 по 2 апреля в Якутске прошло первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди молодёжи до 24 лет. Сборная Бурятии завоевала на состязаниях девять медалей.
Как сообщает паблик «Борцы Бурятии», победителями и призёрами турнира стали следующие спортсмены республики:
Весовая категория 61 кг
Третье место - Цыренжапов Дамдин
Весовая категория 65 кг
Первое место - Баршуев Борис
Весовая категория 70 кг
Второе место - Упхоев Игорь
Третье место - Жыгзымаев Саян
Весовая категория 74 кг
Третье место - Жамсуев Бургэд
Весовая категория 79 кг
Третье место - Бодиев Тумэн
Весовая категория 86 кг
Первое место - Судаков Максим
Второе место - Шадапов Буянто
Весовая категория 125 кг
Второе место - Бакшеев Амгалан
Борцы Бурятии выиграли 9 медалей первенства ДФО
Общество, Фото:
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