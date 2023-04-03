Борцы Бурятии выиграли 9 медалей первенства ДФО

Соревнования проходили в Якутии



С 1 по 2 апреля в Якутске прошло первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди молодёжи до 24 лет. Сборная Бурятии завоевала на состязаниях девять медалей.



Как сообщает паблик «Борцы Бурятии», победителями и призёрами турнира стали следующие спортсмены республики:



Весовая категория 61 кг

Третье место - Цыренжапов Дамдин



Весовая категория 65 кг

Первое место - Баршуев Борис



Весовая категория 70 кг

Второе место - Упхоев Игорь

Третье место - Жыгзымаев Саян



Весовая категория 74 кг

Третье место - Жамсуев Бургэд



Весовая категория 79 кг

Третье место - Бодиев Тумэн



Весовая категория 86 кг

Первое место - Судаков Максим

Второе место - Шадапов Буянто



Весовая категория 125 кг

Второе место - Бакшеев Амгалан

