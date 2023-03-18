В Улан-Удэ проходит чемпионат Вооружённых сил РФ по армейскому рукопашному бою

В финал вышли 14 лучших бойцов. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с крупного турнира
Впервые столица Бурятии принимает чемпионат Вооружённых сил РФ по армейскому рукопашному бою. Он стартовал 17 марта в Физкультурно-спортивном комплексе.
Открыл чемпионат начальник управления физической подготовки и спорта Вооружённых сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков. Он поприветствовал команды и пожелал участникам поединков добиться желаемых результатов.
- Бурятия впервые получила право на проведение такого важного и значимого спортивного события, как чемпионат Вооружённых сил. Республика уже не первый год доказывает, что умеет проводить спортивные мероприятия не только всероссийского уровня, но и международного на самом высоком организационном уровне, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
В Улан-Удэ приехали лучшие бойцы Восточного военного округа, Северного флота, Западного военного округа, Воздушно-десантного войска, Южного военного округа, Воздушно-космических сил, Центрального военного округа, Ракетных войск стратегического назначения и 12 Главного управления Министерства обороны России. Военнослужащие вступили в борьбу за лидерство в семи весовых категориях от 60 до 85 кг.
По правилам соревнований поединок длится не более четырёх минут. Проигравший участник выбывает из дальнейшей борьбы после двух поражений.
17 марта состоялись отборочные бои. В финал вышли 14 лучших бойцов.
Финалистами чемпионата в весовой категории до 60 кг стали:
Долозин Эльдар - команда Восточного военного округа;
Фазуйллин Фаниль - команда Воздушно-десантных войск.
до 65 кг:
Салманов Джамал - команда Воздушно-космических сил;
Игнатьев Данил - команда Воздушно-десантных войск.
до 70 кг:
Абдулхаликов Магомед - команда Западного военного округа;
Гаджимагомедов Расул - команда Южного военного округа.
до 75 кг:
Абдулаев Джавадхан - команда Восточного военного округа;
Кателевский Илья - команда Центрального военного округа.
до 80 кг:
Гусейнов Шамиль - команда Восточного военного округа;
Маммаев Гаджиатта - команда Западного военного округа.
до 85 кг:
Магомедов Арсен - команда Воздушно-десантных войск;
Рамазанов Шамиль - команда Восточного военного округа.
свыше 85 кг:
Габараев Руслан - команда Центрального военного округа;
Баширов Гаджимурад - команда Восточного военного округа.
В субботу, 18 марта пройдут предфинальные и финальные бои, где определятся лучшие борцы в командном и личном зачёте. Финальные поединки начнутся в ФСК в 12 часов. Вход свободный.
Возрастное ограничение 12+
Как сообщал «Байкал-Dailу», в феврале в Улан-Удэ проходил чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою – отборочный к чемпиону Вооружённых сил РФ. Тогда боролись около 100 военнослужащих воинских частей и соединений ВВО из Бурятии, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Амурской, Сахалинской областей.
В Улан-Удэ проходит чемпионат Вооружённых сил РФ по армейскому рукопашному бою
Общество, Фото:
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