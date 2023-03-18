18 марта

17 марта

Популярное

В Улан-Удэ проходит чемпионат Вооружённых сил РФ по армейскому рукопашному бою

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В финал вышли 14 лучших бойцов. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с крупного турнира

Впервые столица Бурятии принимает чемпионат Вооружённых сил РФ по армейскому рукопашному бою. Он стартовал 17 марта в Физкультурно-спортивном комплексе.

Открыл чемпионат начальник управления физической подготовки и спорта Вооружённых сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков. Он поприветствовал команды и пожелал участникам поединков добиться желаемых результатов.

- Бурятия впервые получила право на проведение такого важного и значимого спортивного события, как чемпионат Вооружённых сил. Республика уже не первый год доказывает, что умеет проводить спортивные мероприятия не только всероссийского уровня, но и международного на самом высоком организационном уровне, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

В Улан-Удэ приехали лучшие бойцы Восточного военного округа, Северного флота, Западного военного округа, Воздушно-десантного войска, Южного военного округа, Воздушно-космических сил, Центрального военного округа, Ракетных войск стратегического назначения и 12 Главного управления Министерства обороны России. Военнослужащие вступили в борьбу за лидерство в семи весовых категориях от 60 до 85 кг.

По правилам соревнований поединок длится не более четырёх минут. Проигравший участник выбывает из дальнейшей борьбы после двух поражений.

17 марта состоялись отборочные бои. В финал вышли 14 лучших бойцов.

Финалистами чемпионата в весовой категории до 60 кг стали:

Долозин Эльдар - команда Восточного военного округа;
Фазуйллин Фаниль - команда Воздушно-десантных войск.

до 65 кг:
Салманов Джамал - команда Воздушно-космических сил;
Игнатьев Данил - команда Воздушно-десантных войск.

до 70 кг:
Абдулхаликов Магомед - команда Западного военного округа;
Гаджимагомедов Расул - команда Южного военного округа.

до 75 кг:
Абдулаев Джавадхан - команда Восточного военного округа;
Кателевский Илья - команда Центрального военного округа.

до 80 кг:
Гусейнов Шамиль - команда Восточного военного округа;
Маммаев Гаджиатта - команда Западного военного округа.

до 85 кг:
Магомедов Арсен - команда Воздушно-десантных войск;
Рамазанов Шамиль - команда Восточного военного округа.

свыше 85 кг:
Габараев Руслан - команда Центрального военного округа;
Баширов Гаджимурад - команда Восточного военного округа.

В субботу, 18 марта пройдут предфинальные и финальные бои, где определятся лучшие борцы в командном и личном зачёте. Финальные поединки начнутся в ФСК в 12 часов. Вход свободный.

Возрастное ограничение 12+

Как сообщал «Байкал-Dailу», в феврале в Улан-Удэ проходил чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою – отборочный к чемпиону Вооружённых сил РФ. Тогда боролись около 100 военнослужащих воинских частей и соединений ВВО из Бурятии, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Амурской, Сахалинской областей.

спорт военнослужащие армейский рукопашный бой

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проходит чемпионат Вооружённых сил РФ по армейскому рукопашному бою
В Улан-Удэ проходит чемпионат Вооружённых сил РФ по армейскому рукопашному бою
Общество, 18.03.2023
В финал вышли 14 лучших бойцов. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с крупного турнира
В Туве пройдёт обряд встречи начала года
В Туве пройдёт обряд встречи начала года
Общество, 18.03.2023
Он состоится в день весеннего равноденствия
Чита примет международный музыкальный фестиваль
Чита примет международный музыкальный фестиваль
Общество, 18.03.2023
В столице Забайкалья вновь пройдёт «Цветущий Багульник»
В Бурятии до +9 градусов
В Бурятии до +9 градусов
Общество, 18.03.2023
В республике преимущественно без осадков
В Улан-Удэ собираются установить рекорд по разбиванию хребтовой кости
В Улан-Удэ собираются установить рекорд по разбиванию хребтовой кости
Общество, 17.03.2023
Жалсып Манзаров собирается превзойти свой «телевизионный» рекорд
В Улан-Удэ состоится литературный марафон «Вдохновлённые Крымом»
В Улан-Удэ состоится литературный марафон «Вдохновлённые Крымом»
Общество, 17.03.2023
Его проведут в детско-юношеской библиотеке
Бурятский ансамбль отметит юбилей концертом
Бурятский ансамбль отметит юбилей концертом
Общество, 17.03.2023
«Аза хүсэл» приглашает на концерт, посвящённый десятилетию коллектива
В Забайкалье пройдут 3 чемпионата по бурятским видам спорта
В Забайкалье пройдут 3 чемпионата по бурятским видам спорта
Общество, 17.03.2023
Спортсмены посоревнуются в стрельбе из лука, борьбе и национальной игре
В Иркутске стали готовиться к созданию «Ледового города»
В Иркутске стали готовиться к созданию «Ледового города»
Общество, 17.03.2023
Проект начнут реализовывать с середины ноября
В Новоселенгинске открылась выставка о Тибете и Индии
В Новоселенгинске открылась выставка о Тибете и Индии
Общество, 17.03.2023
В музее декабристов представлены работы Владимира Тютюева
В Бурятии наградили юных творцов
В Бурятии наградили юных творцов
Общество, 17.03.2023
Дети республики нарисовали своих героев
Монгольский космонавт примет участие в хоккейном «Кубке двух озёр»
Монгольский космонавт примет участие в хоккейном «Кубке двух озёр»
Общество, 17.03.2023
Первый космонавт Монголии Жугдэрдэмидийн Гуррагча возглавил оргкомитет турнира
Театры Бурятии обновят своё оснащение
Театры Бурятии обновят своё оснащение
Общество, 17.03.2023
Бурятскому театру оперы и балета выделена субсидия в размере 21 миллиона рублей
В музее Бурятии распахнул свои двери «Зал Серебра»
В музее Бурятии распахнул свои двери «Зал Серебра»
Общество, 17.03.2023
В музее Сампилова открылась выставка «Серебряные небеса»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^