В рамках проекта планируется обучать детей и подростков гребле на спортивных катамаранах, байдарках, рафтингу
Единственный проект из Бурятии «Греби - Табань» стал претендентом на один миллион рублей во всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре».
- Нужно помочь проекту на этапе народного голосования, которое тоже добавит баллы. Для этого необходимо перейти по ссылке https://tyvigre.ru/project/14941/ и подтвердить свой голос с помощью электронной почты. Проголосовать нужно до 1 апреля, - сообщает минспорта республики.
Проект «Греби - Табань» из Бурятии направлен на популяризацию и развитие спортивного туризма на водных дистанциях для воспитанников кружков и секций туристской направленности.
Команда проекта будет не только обучать детей и подростков гребле на спортивных катамаранах, байдарках, рафтах на открытой воде, но и расскажет об основах водного туризма и первой помощи на воде, а также проведет ряд мероприятий.
- У проекта три цели - привлечение воспитанников секций туристской направленности к систематическим занятиям физической культурой и спортом, обучение правильному поведению на водоемах и приобщение к здоровому образу жизни, - рассказали участники проекта.
Главный победитель конкурса получает миллион рублей на развитие проекта, и ещё пять победителей получат 300 тысяч рублей. Шорт-лист участников конкурса будет определён до конца марта. 20 апреля объявят имена победителей.
Спортивный проект из Бурятии претендует на один миллион рублей
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