Улан-Удэ замкнул тройку городов Дальнего Востока по численности населения

В столице Бурятии 438 тысяч жителей



Топ-10 городов Дальневосточного федерального округа по численности населения составил телеграм-канал A statistical look. И это не всегда центры регионов.

«На сегодняшний день, по данным переписи, в ДФО нет ни одного города-миллионника. Но в двух крупнейших городах население превышает 600 тысяч человек — это Хабаровск и Владивосток».

Тройку лидеров замыкает Улан-Удэ - столица вошедшей в ДФО в ноябре 2018 года Бурятии.





В Якутске – 355 тысяч жителей, в Чите – 334, в Благовещенске – 241, в Комсомольске-на-Амуре – 239, в Южно-Сахалинске - 182, в Уссурийске – 180, в Петропавловске-Камчатском – 165.

Предварительная численность всего населения Бурятии на начало 2023 года – 975,2 тыс человек. Как сообщал «Байкал-Dailу», до начала всероссийской переписи населения, которая прошла в 2021 году, были надежды, что население Бурятии достигнет миллиона человек.



