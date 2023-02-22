На улицах в отдалённых микрорайонах Улан-Удэ появилось освещение





На улицах Вандышева, Ипподромная, Платиновая и в СНТ «Черемушки», появилось Новое освещение, сообщает комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Специалисты МБУ «Горсвет» продолжат строить новые сети наружного освещения, чтобы вечером на городских улицах стало светлее и безопаснее.









– Самый большой объект будет выполнен в микрорайоне Забайкальский города Улан-Удэ. Там установят новые фонари по улицам Багряная, Олимпийская, Речная, Ключевая, Шукшина, 30 лет Победы, пер. Багряный. Работы идут по муниципальной программе «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ» по наказам депутатов Улан–Удэнского горсовета депутатов, – рассказал и. о. директора МБУ «Горсвет» Роман Инкижинов.Всего в этом году по наказам депутатов Горсовета планируется построить новые сети наружного освещения на 31 объекте в трёх городских районах. Будет смонтировано более 14 км проводов, установлено 436 светильников на сумму более девяти млн рублей.