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На улицах в отдалённых микрорайонах Улан-Удэ появилось освещение

На улицах в отдалённых микрорайонах Улан-Удэ появилось освещение
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Теперь освещены улицы Вандышева, Ипподромная, Платиновая и в СНТ «Черёмушки», а также свет появится в микрорайоне Забайкальский

На улицах Вандышева, Ипподромная, Платиновая и в СНТ «Черемушки», появилось Новое освещение, сообщает комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Специалисты МБУ «Горсвет» продолжат строить новые сети наружного освещения, чтобы вечером на городских улицах стало светлее и безопаснее.


– Самый большой объект будет выполнен в микрорайоне Забайкальский города Улан-Удэ. Там установят новые фонари по улицам Багряная, Олимпийская, Речная, Ключевая, Шукшина, 30 лет Победы, пер. Багряный. Работы идут по муниципальной программе «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ» по наказам депутатов Улан–Удэнского горсовета депутатов, – рассказал и. о. директора МБУ «Горсвет» Роман Инкижинов.

Всего в этом году по наказам депутатов Горсовета планируется построить новые сети наружного освещения на 31 объекте в трёх городских районах. Будет смонтировано более 14 км проводов, установлено 436 светильников на сумму более девяти млн рублей.



освещение благоустройство

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