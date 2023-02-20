Митрополит Иосиф заявил о важности участия детей и молодёжи в богослужениях
В рамках празднования Дня православной молодёжи в Свято-Одигитриевском кафедральном соборе города Улан-Удэ состоялась первая детско-юношеская божественная литургия. Совершение богослужения возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.
В литургии приняли участие: Верхнеудинская юношеская организация «Витязи»; детско-юношеский церковный хор Одигитриевского собора «Спас»; воспитанники православной классической школы им. святителя Иннокентия Иркутского; воспитанники воскресной школы при Свято-Ильинском храме; воспитанники воскресной школы при храме святителя Николая; воспитанники воскресной школы при культурно-просветительском центре Одигитриевского собора; молодёжный клуб «Херувим»; воспитанники православного детского сада «Иван да Марья».
Дети иподиаконствовали, помогали в алтаре, исполняли песнопения, читали тексты. Юных церковных певчих в этом ответственном деле во время богослужения поддержал взрослый состав церковного архиерейского хора Свято-Одигитриевского собора.
- Подготовка к первой детско-юношеской божественной литургии началось в январе. Каждый коллектив под руководством своих наставников разучивал песнопения со всей ответственностью. Задача подобного богослужения в том, чтобы дети вовлекались в процесс литургии, чтобы богослужения становились более доступными для детского понимания. В ходе репетиций, разучивая церковные песнопения, читая на церковно-славянском языке «часы», «Апостол» и другие молитвы дети учатся понимать их глубокий смысл, а значит учатся разговаривать с Богом, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В Бурятии провели первую детско-юношескую литургию
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