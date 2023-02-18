В Кяхте открыли детскую поликлинику









- Когда начинался подбор территорий, у нас очень много, к сожалению, ограничений на территории микрорайона Слобода, очень много охранных зон. Построить быстро, недорогую, качественную амбулаторию очень тяжело, есть много требований к архитектуре, к строительству, - объяснил Евгений Степанов.



Прилегающую территорию обещали благоустроить для удобства горожан. В Слободе проживает порядка пяти тысяч человек, из 1200 – дети.







В субботу, 18 февраля, в Кяхте открылась построенная с нуля детская поликлиника. 10 тысяч детей Кяхтинского района смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях благодаря проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения».- Поздравляю земляков! – написал глава Бурятии Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.Проектная мощность новой детской поликлиники рассчитана на 100 посещений в сутки. Полезная площадь здания составляет 568 кв.м. Здесь будет четыре участка для приёма педиатров, процедурный кабинет, фильтр-бокс с отдельным входом, помещения для медицинского и технического персонала.Строительство поликлиники было начато в мае 2022 года. Стоимость составила порядка 34 млн рублей.На открытии присутствовала заместитель председателя правительства Бурятии, министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. В разговоре с мэром Кяхты Евгением Степановым она сообщила о грядущем строительстве новой амбулатории в микрорайоне Слобода.Рассматривалось несколько мест под строительство амбулатории: и вблизи парка, и в районе общежития, но выбор пал на территорию за домом пограничников. Градоначальник объяснил почему так вышло.