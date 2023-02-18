В Улан-Удэ студенты хореографического колледжа дадут отчётный концерт

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Они выступят в театре оперы и балета



28 февраля 122 воспитанника Бурятского республиканского хореографического колледжа дадут отчётный концерт на сцене театра оперы и балета.



Молодые таланты учебного заведения исполнят сольные отрывки из известных балетных спектаклей, романтические па-де-де, масштабный хореографический балет – словом, всё, чем славится сокровищница мирового искусства.



Среди артистов выступят лауреаты и участники российских и международных балетных конкурсов и фестивалей колледжа, а для кого-то выступление станет дебютом.



Руководитель концерта – Людмила Мергенёва, заслуженный работник культуры Бурятии, художественный руководитель хореографического колледжа.





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