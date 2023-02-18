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В Улан-Удэ студенты хореографического колледжа дадут отчётный концерт

В Улан-Удэ студенты хореографического колледжа дадут отчётный концерт
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Они выступят в театре оперы и балета

28 февраля 122 воспитанника Бурятского республиканского хореографического колледжа дадут отчётный концерт на сцене театра оперы и балета.

Молодые таланты учебного заведения исполнят сольные отрывки из известных балетных спектаклей, романтические па-де-де, масштабный хореографический балет – словом, всё, чем славится сокровищница мирового искусства.

Среди артистов выступят лауреаты и участники российских и международных балетных конкурсов и фестивалей колледжа, а для кого-то выступление станет дебютом.

Руководитель концерта – Людмила Мергенёва, заслуженный работник культуры Бурятии, художественный руководитель хореографического колледжа.


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концерт студенты

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