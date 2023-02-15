Соццентры Бурятии участвуют в проекте «Дети и Звёзды»

Финальный концерт состоится 30 марта
В Улан-Удэ состоялся первый этап подготовки к концерту «Дети и Звёзды». Его участниками стали 25 талантливых детей из 8 учреждений социального обслуживания семьи и детей Бурятии, проявившие способности в художественном творчестве.
- Наши воспитанницы Любовь Г. и Алина Н. стали участницами первого этапа конкурса «Дети и звезды». Они выступили перед организаторами, продемонстрировали свои таланты и способности. Каждый ребёнок показал свой заранее подготовленный художественный номер: дети пели, танцевали, рассказывали стихотворения о малой Родине, - поделился директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный» Олег Цыремпилов.
Ещё две воспитанницы из центра «Добрый» Люба и Алина, которые занимаются под руководством музыкального руководителя Людмилы Николаевны Ламуевой, блестяще подготовились к творческому испытанию, достойно выступили и прошли в следующий этап.
Напомним, проект «Дети и Звёзды» направлен на развитие и поддержку творческих способностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также привлечение общественности к семейному устройству детей-сирот.
- В этом году концерт будет посвящён 100-летию нашей республики. На одной сцене дети выступят с художественными номерами с известными артистами Бурятии, - рассказала о проекте начальник отдела по работе с семьёй и детьми РГУ «Центр социальной поддержки населения» Надежда Очирова.
По словам режиссёра проекта Алины Намсараевой, все дети замечательные, открытые и позитивные.
- Впереди нас ожидает серьёзная работа, занятия с педагогами, репетиции с артистами, которые, не смотря на свою занятость и плотный график, будут готовить номера с детьми, помогая им раскрыть все свои способности, – пояснила она.
Как сообщили в министерстве соцзащиты РБ, финальный концерт состоится 30 марта в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. Г.И. Цыдынжапова.
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Соццентры Бурятии участвуют в проекте «Дети и Звёзды»
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