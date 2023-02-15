15 февраля

14 февраля

Популярное

Соццентры Бурятии участвуют в проекте «Дети и Звёзды»

Соццентры Бурятии участвуют в проекте «Дети и Звёзды»
Общество,  Фото:pixabay.com
Финальный концерт состоится 30 марта

В Улан-Удэ состоялся первый этап подготовки к концерту «Дети и Звёзды». Его участниками стали 25 талантливых детей из 8 учреждений социального обслуживания семьи и детей Бурятии, проявившие способности в художественном творчестве.

- Наши воспитанницы Любовь Г. и Алина Н. стали участницами первого этапа конкурса «Дети и звезды». Они выступили перед организаторами, продемонстрировали свои таланты и способности. Каждый ребёнок показал свой заранее подготовленный художественный номер: дети пели, танцевали, рассказывали стихотворения о малой Родине, - поделился директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный» Олег Цыремпилов.

Ещё две воспитанницы из центра «Добрый» Люба и Алина, которые занимаются под руководством музыкального руководителя Людмилы Николаевны Ламуевой, блестяще подготовились к творческому испытанию, достойно выступили и прошли в следующий этап.

Напомним, проект «Дети и Звёзды» направлен на развитие и поддержку творческих способностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также привлечение общественности к семейному устройству детей-сирот.

- В этом году концерт будет посвящён 100-летию нашей республики. На одной сцене дети выступят с художественными номерами с известными артистами Бурятии, - рассказала о проекте начальник отдела по работе с семьёй и детьми РГУ «Центр социальной поддержки населения» Надежда Очирова.

По словам режиссёра проекта Алины Намсараевой, все дети замечательные, открытые и позитивные.
- Впереди нас ожидает серьёзная работа, занятия с педагогами, репетиции с артистами, которые, не смотря на свою занятость и плотный график, будут готовить номера с детьми, помогая им раскрыть все свои способности, – пояснила она.

Как сообщили в министерстве соцзащиты РБ, финальный концерт состоится 30 марта в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. Г.И. Цыдынжапова.

Возрастное ограничение: 0+.

Бурятия дети оставшиеся без попечения родителей сироты концерт проект социальная защита населения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Соццентры Бурятии участвуют в проекте «Дети и Звёзды»
Соццентры Бурятии участвуют в проекте «Дети и Звёзды»
Общество, 15.02.2023
Финальный концерт состоится 30 марта
Объявлен конкурс рисунков бурятских ножей
Объявлен конкурс рисунков бурятских ножей
Общество, 15.02.2023
Принять участие могут дети от 7 до 15 лет
В сквере в Улан-Удэ предложили снести скульптуры из мозаики
В сквере в Улан-Удэ предложили снести скульптуры из мозаики
Общество, 15.02.2023
Власти вынесли этот вопрос на всеобщее голосование
Силовики Бурятии посоревновались в плавании
Силовики Бурятии посоревновались в плавании
Общество, 15.02.2023
В Улан-Удэ стартовала спартакиада органов безопасности и правопорядка
В Забайкалье собираются создать Горную академию
В Забайкалье собираются создать Горную академию
Общество, 15.02.2023
Концепцию межвузовского кампуса представили главе Минобрнауки РФ в Чите
Медики Иркутской области спасли пациента с ранением в области сердца
Медики Иркутской области спасли пациента с ранением в области сердца
Общество, 15.02.2023
В Бодайбо хирурги успешно провели операцию раненному мужчине
Улан-Удэ разработал эмблему к столетию Бурятии
Улан-Удэ разработал эмблему к столетию Бурятии
Общество, 15.02.2023
В оформление эмблемы включены символ «Соёмбо» и знак бесконечности
Забайкалье вошло консорциум по горному образованию
Забайкалье вошло консорциум по горному образованию
Общество, 15.02.2023
На Дальнем Востоке создан консорциум по опережающей подготовке кадров для горнодобывающей отрасли
Жителей Улан-Удэ приглашают в гости к Сагаан Убгэну
Жителей Улан-Удэ приглашают в гости к Сагаан Убгэну
Общество, 15.02.2023
В этномузее отметят праздник Белого месяца
Спортсмены Бурятии стали первыми в ДФО по универсальному бою
Спортсмены Бурятии стали первыми в ДФО по универсальному бою
Общество, 15.02.2023
Сборная республики выиграла медальный зачёт домашних соревнований
В столице Бурятии устроят массовое обливание холодной водой
В столице Бурятии устроят массовое обливание холодной водой
Общество, 15.02.2023
Прийти на мероприятие надо в тёмных шортах
В районе Бурятии проведут тотальный диктант по бурятскому языку
В районе Бурятии проведут тотальный диктант по бурятскому языку
Общество, 15.02.2023
В нём могут принять участие все желающие от 13 лет и старше

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^