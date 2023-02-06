Натуральный, природный: Улан-удэнцев насмешило объявление о продаже снега

Продавец всячески разрекламировал его в соцсетях







- Спешите купить и порадовать себя и своих близких. Зима очень короткая и количество ограничено. Вывозить за границу строго запрещено законом РФ. Скидка – 1%. Акция только до конца февраля, – расхваливает продавец содержимое грузовичка.



Жителей бурятской столицы объявление развеселило. Некоторые из них в шутку заявили, что хотят воспользоваться предложением и поинтересовались, сколько стоит один кубометр и есть ли доставка до Краснодара. В этом южном городе зимой очень тепло и снег там – большая редкость.



А некоторые горожане – опять же в шутливом тоне – призвал земляков «не вестись» на объявление и сообщили, что у них товар намного лучше.



- На фото видно, что снег комковатый, лежалый. Возможно уже некондиция. Обращайтесь к нам, у нас только свежий продукт. Плюсом есть варианты поставки формованного, квадратного снега. Цена – по договорённости, – пишут «конкуренты».





В декабре на популярном сайте «Авито» выставили на продажу набор для снеговика.









На это тогда обратила внимание заиграевская газета «Вперёд». За две коробки снега предприимчивый улан-удэнец по имени Александр попросил 355 рублей.



Накануне в местном паблике «Улан-Удэ» во «ВКонтакте» разместили забавное объявление. Его автор заявил, что продаёт снег – «натуральный, природный, белый, нежный, прохладный и без добавок». К посту он прикрепил фото грузовика с «товаром»