В Улан-Удэ отметят юбилей Железнодорожного района

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Основные мероприятия состоятся в июне



В этом году в Улан-Удэ отметят 85-летний юбилей Железнодорожного района. 1 февраля в столице Бурятии состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию.



Напомним, что цикл юбилейных мероприятий стартовал в январе этого года. Также ключевыми мероприятиями станут:

- Торжественное собрание общественности в КДЦ «Рассвет», которое состоится 8 июня (6+);

- Концертная развлекательная программа «Люблю тебя, родной район!», запланированная на 12 июня в парке имени С.Н. Орешкова (0+).



На совещании обсудили вопросы подготовки торжественного собрания общественности. В программе мероприятия: поздравления, награждение, концертная программа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.

