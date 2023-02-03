Основные мероприятия состоятся в июне
В этом году в Улан-Удэ отметят 85-летний юбилей Железнодорожного района. 1 февраля в столице Бурятии состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию.
Напомним, что цикл юбилейных мероприятий стартовал в январе этого года. Также ключевыми мероприятиями станут:
- Торжественное собрание общественности в КДЦ «Рассвет», которое состоится 8 июня (6+);
- Концертная развлекательная программа «Люблю тебя, родной район!», запланированная на 12 июня в парке имени С.Н. Орешкова (0+).
На совещании обсудили вопросы подготовки торжественного собрания общественности. В программе мероприятия: поздравления, награждение, концертная программа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.
В Улан-Удэ отметят юбилей Железнодорожного района
Общество, Фото:
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